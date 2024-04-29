宇多田光演唱會2024優先4.28搶票攻略｜附門票價錢+座位表+連結｜日本歌姬宇多田光終於再次來港開演唱會，於8月亞洲國際博覽館Arena演出兩場。而4月29日起，如果大家在登記抽籤成功取得資格，便可以在4月29日早上，利用取得的「購票密碼」便可以成功購票。想在成功入手，就一定要留意以下公售搶票攻略。



HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 宇多田光香港演唱會即將於8月香港肇行，於8月17-18日亞洲國際博覽館Arena舉行。如果之前成功取得密碼的fans，就一定要把握優先購票機會。

優先購票開始售票日期：(只限快達票網站及購票熱線購買) 2024年4月29日 (星期一) 上午10時 至 晚上11時59分 或至優先購票的門票全部售罄。

HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 宇多田光香港演唱會 優先連結



HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 宇多田光香港演唱會 抽籤連結 👉 直購連結、直購連結2

宇多田光演唱會2024 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「宇多田光演唱會2024」座位表及門券價錢等資訊，$1580、$1280、$980及$680。

宇多田光演唱會2024 演出日期

宇多田光演唱會2024演出日期為8月17-18日。

宇多田光演唱會2024 發售資訊

早前公佈了宇多田光演唱會2024優先購票時段：4月29日 (星期一) 早上10時 至 2024年4月23日 (星期二) 下午6時止。

記者早在之前於HKTicketing快達票不同演唱會公售門券都成功搶購，與大家分享搶購心得。

+ 9

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於不同網站成功搶飛的經驗及心得。

宇多田光演唱會2024 何時舉行？如何搶購？ 宇多田光演唱會2024 將於8月17-18日舉行，即睇購買連結及心得 宇多田光演唱會2024 於哪個場地舉行？ 亞洲國際博覽館Arena 舉行 宇多田光演唱會2024 門券詳情？ 座位價格為$1580、$1280、$980及$680

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

+ 15

+ 4

+ 8

同場加映：其他演唱會搶飛心得

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會讓用家選擇進入購買主頁，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$680位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。