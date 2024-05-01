Nothing Ear 3 第三代耳機開箱實測｜降噪效能強2代2倍可抗電鑽聲｜跟接$799平價版Nothing Ear(A)，備有ANC主動降噪功能的Nothing Ear(3) 近日以$1199價錢推出，記者親身開箱試用，發現其抗噪功能不俗，即睇詳情啦！



Nothing 近日發布了Nothing Ear(3)和Nothing Ear(a)，當中Ear(3)以$1199價錢推出，是一款擁有主動降噪功能的無線耳機，與其他同類型耳機比較，價錢算是中等。今次記者為大家開箱測試，剛好碰上公司鄰近樓層裝修，其電鑽強到本人都能感受到震感，到底Nothing Ear(3)能否戰勝這強勁的電鑽聲？

機身外觀

耳機機身為半透明設計，置身於透明蓋的充電盒內，透明的設計上帶點機能透視感，互相配合十分和諧。充電盒可平放在桌上打開，單手亦能輕鬆取出耳機。

Nothing Ear耳機機身為半透明設計。(陳安琪 攝)

Nothing Ear的充電盒亦為半透明設計。(陳安琪 攝)

按壓操控

與Airpods Pro一樣，Nothing Ears(3)可以以按壓操控，按一下即可播放下一首音樂/拒絕來電；按三下即可播放上一首，長按就可以控制降噪功能，平日使用AirPods Pro的用家相信不難適應。

與Airpods Pro一樣，Nothing Ears可以以按壓操控(林勇 攝)

主動降噪功能

Nothing Ear會根據背景噪音干擾自動應用高、中、低三種不同的降噪水平，亦即自動調適主動降噪(Adaptive ANC)。Ear(3)的降噪水平高達 45 dB（註：Ear（2）降噪水平為40 dB），其偵測頻寬高達 5000 Hz，官方指效能幾乎是 Ear (2) 的兩倍，可有效檢測和減少更多具有挑戰性的雜音。

在測試當天剛好遇上公司附近樓層裝修。當時記者正在使用Nothing Ear(3)重溫《鋼鍊FA》。Nothing Ear(3)確實能有效降低裝修的電鑽聲，即使電鑽強到產生了震感，仍然能清楚聽到動畫的聲音，亦因為鋼鍊本來就會有打鬥場面，初時更未察覺到是裝修的電鑽聲音，以為是背景打鬥的聲效。記者亦臥薪嘗膽將耳機脫下，立即感覺到那電鑽聲音震耳欲聾。不過記者配戴Nothing Ear(3)到街上行走，仍然會聽到少量路人提著膠袋的磨擦聲及高音的交談聲，亦能聽到輕微街上的環境雜聲。感覺Nothing Ear(3)的降噪功能在不同環境下的抗噪效果亦有些許分別。

記者亦趁機測試AirPods Pro 1的主動降噪功能。相較於Nothing Ear(3)，在設備同樣的音量底下，AirPods Pro 1的音量較大及聲音集中力較Nothing Ear(3)強，所以即使覺得降噪效果相若，但收聽的聲音會更為清晰。

電量

電量方面，Nothing Ear(3)的續航力不錯，充滿電後最⻑可達 40.5小時(連充電盒和關閉主動降噪)，或不間斷播放 8.5 小時。另外Nothing Ear(3)支持 2.5W 無線充電，10 分鐘快速充電可提供 10 小時的播放時間(連充電盒和關閉主動降噪)。記者實試如果不加班的話，都可以從早上返工使用直到下班，足夠大半日使用。

音質

音質方面，Nothing Ear(3)配備11 毫米定製動態驅動單元，加上陶瓷振膜以獲得更豐富飽滿的音質和更清脆的高音。另外，Nothing Ear(3)增加了兩個額外的通風孔，以改善氣流，從而獲得更清晰的音質。Nothing Ear更支持 LHDC 5.0 和 LDAC 編碼，可通過藍牙實現高解析度串流，帶來更純淨的音質。

Nothing X App 中可以自訂音頻配置⬇

除此之外，可以通過Nothing X 應用程式上的簡單圖形界面提供更多自定選項。用戶可以在Nothing X中自訂音頻配置。

總結：$1199的耳機的降噪功能可以有效降低裝修的電鑽聲屬實是意料之外。雖然聲音的集中力不如AirPods Pro，但以這個價錢來說屬於不錯，有興趣的話不妨到門市體驗一下。

