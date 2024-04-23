早前Nothing公布了最新Nothing Ear兩款新耳機，包括升級版Nothing Ear以及全新系列Nothing Ear（a）。記者搶先開箱實測Nothing Ear（a），利用Nothing Phone（a）以及iPhone上手詳測試玩！



Nothing最新推出的Ear (a)無線降噪耳機，開箱的那一刻起，就被其獨特且吸引人的設計帶來驚喜。透明的外殼搭配柔和的輪廓和纖薄的長方形外形，無論放在口袋還是手中，都感覺非常舒適。特別值得一提的是，Ear (a) 推出了黃色版本，這也是Nothing首款非黑白色產品，其鮮明活潑的黃色完美襯托出耳機俏皮的設計。

Nothing Ear(a) 包裝與Nothing Phone同樣簡約

除了黑白外，還同時推出更搶眼的黃色版本。

打開充電盒，取出耳機及配對手機後佩戴入耳，感受到Ear (a)出色的音質。全新驅動單元提供了2.5倍的瞬態功率，搭配Nothing獨特的雙腔體設計，低音表現深厚有力，完全不輸給千元價位的降噪耳機。中高頻部分的表現也超出預期，尤其人聲的呈現非常自然，空間感也十分出色。而且Ear (a)獲得了Hi-Res Audio高解析音頻認證，透過藍牙可串流高達990 kbps 24 bit/96 kHz的高品質音訊，並支援LDAC編碼，保證了音樂細節的完整呈現。

打開包括盒後，便可以見到透明方盒的Nothing Ear耳機，可以根據盒內的QR Code先在手機下載最新Nothing X app。

除了音質外，Ear (a)在降噪表現方面也令人印象深刻。其智能主動降噪演算法可檢查耳道密封情況，相應地調節降噪效果。自動調適主動降噪則能偵測環境噪音，自動應用不同等級的降噪。降噪水平可達45 dB，接近Ear (2)的兩倍，高達5000 Hz的偵測頻寬也使其能有效減少更多具挑戰性的雜音。實測下來，Ear (a)的降噪效果約達AirPods Pro的七至八成水準，表現相當不錯。

只需要打開盒便可以自動與手機連結，而且可以同時配對2台手機，隨時轉換使用。

左右耳機分別會有「紅黑」點表示，絕不會戴錯。

電量方面，Ear (a)續航力亦表現令人滿意。500 mAh的充電盒配合每邊46 mAh的耳機電池，在關閉ANC的情況下，總共可提供長達42.5小時的音樂播放時間。即使開啟降噪，也能輕鬆應對一整天的使用需求。10分鐘的快充可提供10小時播放時間，充電速度非常快。此外，Ear (a)支援多點連接，可同時連接兩部設備，記者就同連接Nothing Phone及iPhone，可以兩台手機之間無縫切換。另一方面，無論是Nothing Phone、Android手機，還是iPhone，都能透過Nothing X app進行不同設定和音質調節，這點比AirPods Pro更具優勢。

與AirPods Pro同樣以按壓方式來操作，用慣AirPods的用家不難上手。

總括而言，Nothing Ear (a)在799元的價位上展現了極高的性價比。出色的設計、強大的降噪和音質表現、超長的續航力，都成為一款值得推薦的無線降噪耳機。記者遺憾的是，此次只體驗了白色版本，如果是黃色款式，相信會讓人更加喜愛。



Nothing Ear(a)以799的售價而言，性價比非常高。

另外，進化了的Nothing Ear耳機亦都提早入手了，隨後會另文再作評測介紹。Nothing Ear售價為$1199、Nothing Ear (a)售價為$799。兩款耳機都在4月26日正式推出。而且4月26日當晚7時更有限時活動，於指定店鋪購買Nothing Ear 或 Ear (a) 即可獲取CMF by Nothing Watch Pro（價值$549），指定店包括尖沙咀廣東道連卡佛 Lane Crawford、旺⾓⻄洋菜南街csl以及銅鑼灣時代廣場豐澤。不過大家要留意，禮品每個地址限量50 隻，先到先得，送完即止。