Nothing Ear (a)搶鮮公布！高性價可玩ChatGPT｜Nothing最新推出的Ear (a)真無線降噪耳機，延續品牌一貫的透明設計風格，卻開創全新的黃色造型，加上細長的矩形外殼和柔和的線條，無論是握在手中或放在口袋裡，都舒適自如。設計師的靈感來自日常的藥盒包裝，巧妙運用內部空間，呈現出獨特的外型比例。



Ear (a)搭載了11mm全新設計的動圈單體，為振膜提供了更大的振動和通風空間，帶來清晰的高音和渾厚有力的低音效果。通過LDAC高解析無線音訊認證，Ear (a)能夠播放高達24-bits/96 kHz的高解析音樂，保留每一個音樂細節。此外，Bass Enhance低音增強演算法可即時監測音樂中的低頻訊號，突顯隱藏在低音中的細節。

超高性價比的Nothing Ear (a)

智慧主動降噪(ANC)功能是Ear (a)的一大亮點。它會自動評估耳機和耳道之間的外界噪音量，並強化降噪效果高達45分貝，讓你盡情沈浸在音樂世界中。新一代的Clear Voice清晰語音科技，結合3個麥克風和AI降噪演算法，可以即時偵測並增強人聲，同時過濾環境噪音，即使在嘈雜的環境中通話，也能聽得一清二楚，比上一代Ear (2)的干擾音降低了60%。

Nothing Ear (a) 三款不同顏色

使用方面，Ear (a)支援雙重連接，可同時連接兩個裝置，在筆電上聽音樂時，無縫切換到手機接聽電話，掛斷後音樂自動從斷點繼續播放。遊戲模式可大幅降低音訊延遲，端到端延遲低於120毫秒。透過Nothing X app可以自訂手勢控制，輕鬆切換降噪模式、調整音量和切換曲目。

電池續航力同樣令人滿意，在關閉ANC的情況下，連同充電盒可提供長達42.5小時的音樂播放時間。快速充電10分鐘即可播放10小時。

另外，官方發布會中還公布了將會推出Nothing Ear ＋ ChatGPT功能（Nothing Audio功能），可以在Nothing Phone上安裝ChatGPT app後，便可以直接利用耳機向ChatGPT查詢不同內容。新功能預計今年6月推出。

6月將會推出Nothing Audio功能

新耳機NothingEar (a)於外國官網即將接受預訂，賣99美元（約售780港元）。而香港何時正式推出，售價詳情將於4月23日公布。