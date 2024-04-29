手機充電禁忌｜手機不只不離手，更多人是在睡覺前最後一刻，也要拿著手機才安樂，被手機砸到面嚇醒的經驗應該也是很多人都有。為了起床時手機是充滿電，大多數用家都會在睡覺時幫手機充電。可是，這有機會犯了手機充電的禁忌，Apple 官網中的「iPhone 的重要安全資訊」，就分享了不要把充電中的 iPhone 放在枕頭或身體下方,有機會造成身體不適或受傷。



Apple 在官網分享，其中一個 iPhone 使用的安全資訊，就是應防止 iPhone 和 Apple USB 電源轉接器過熱。在一般情況下，手機和充電線都應該是符合適用的國家法規，以及國際和地區安全標準規範，因此在正常使用的情況下都不會過熱。可是，如真的出現過熱情況，而身體又長期接觸過熱的表面時，就有機會造成身體不適或受傷。

勿犯4大充電禁忌👇

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Apple 警告用家，當 iPhone 充電時，不應把 iPhone 放在身上﹑置於毯子、枕頭下，或放在身體下方，因為 iPhone 有機會因通風不良好，而導致機身過熱，有機會令用家皮膚出現低溫燙傷。如果身體對熱度的感知能力比較差，就更要特別小心。

華盛頓郵報曾報導，一個用家習慣把手機放在床上充電，可是有一晚頸上的項鍊碰巧掛在充電器頭裸露的插腳上，金屬項鍊突然變成了電流的導體，令用家觸電受傷。醫生指出，當時該用家受到了大約 110 伏特的電壓，能活下來已是非常幸運，如遲一點把項鍊摘下來的話，就有機會觸電致死。

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資料來源：Apple﹑華盛頓郵報