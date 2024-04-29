iPhone 16新消息曝光　四款機型標準版後攝變化巨大　屏幕有變化

近日，網絡上曝光了一組iPhone 16系列四款機型的機模對比圖，展示了新一代iPhone的尺寸和外觀設計。這四款機型分別是iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max，延續了前代的命名方式。



值得注意的是，Pro版並沒有採用此前傳聞的三角形後攝模組設計，而是維持了當前的設計，幾乎沒有任何變化。不過，屏幕尺寸有所增大，據稱這是因為蘋果再次升級了屏幕技術，使邊框進一步收窄，從而在幾乎不改變整體體積的情況下增加了顯示面積。

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相比之下，標準版機型的改動較為明顯，尤其是後攝部分。新機取消了自iPhone 11以來一直沿用的矩陣式設計方案，將雙攝直接豎直排列放置，整體外觀更加簡潔。據了解，這種改動是為了實現空間視頻錄製功能，在橫向握持手機時讓主攝和超廣角鏡頭處於同一水平線上。

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