YouTube廣告新招｜暫停即播出增加收入、測試後表示效果良好｜近年YouTube大力推行廣告政策，增加YouTube影片中的廣告播放次數及時間，惹來不少用戶不滿，不過YouTube似乎未有理會，並正測試新招，在用家暫停影片時就即時插入廣告，仲表示測試效果良好！



近年YouTube大力推行廣告政策，增加YouTube影片中的廣告播放次數及時間，惹來不少用戶不滿，不過Youtube似乎未有理會，除了之前在片頭片中插入廣告，近日更有意擴大廣告播放的時間，更出現廣告新招，於暫停期間播放廣告。

據外媒Andriod Authority報導，Youtube在去年春季嘗試TV版的Youtube程式上加入新的廣告播放模式，當用戶暫停影片時，畫面下方便會彈出播放廣告的小視窗。在 Alphabet 最新的財報電話會議上，Google的商務總監Philipp Schindler 分享了公司在 YouTube 上測試新廣告播放的正面成果。Schindler指出「在第一季度，我們看到在網路電視上推出廣告的強勁吸引力，這是一種新的非中斷性廣告方式，當用戶暫停影片時就會出現，」

Schindler接著表示，YouTube 的暫停廣告更能提升了品牌，並且將通知廣告商以此高價投放廣告。Schindler沒有透露暫停廣告功能將於何時開始出現在 YouTube 上，不過據消息指將首先在智能電視推出。廣告的性質（包括持續時間、能否跳過等）仍不清楚。亦不清楚Google是否計劃在 YouTube 的行動應用程式上引入這些廣告。