中電又派$100消費券｜中電CLP又再度推出總值 5,800 萬港元的「中電消費券計劃」，本周也向近 58 萬個家庭，每戶派發 100 港元( 兩張面值 50 港元 )的消費券。以慳電著稱的前天文台台長林超英，也在 Facebook 上分享，收到了中電 $100 消費券，想賺中電消費券就要睇以下心得。



中電推出的「中電消費券計劃」，只向兩類合資格的受惠家庭派發：1）低用電量住宅客戶；2）享有長者電費優惠的客戶。低用電量住宅客戶的要求是，在全年電費賬單中，總用電量等於或不多於 2,400 度，而林超英獲得消費券的原因就是因為符合低用電量要求。

慳電費＋賺中電消費券 一舉兩得

林超英曾在 Facebook 上分享，他一期約 192 度電的電費（兩個月）只要 $167.04，由於有政府電費補貼，就算加上燃料調整費 $67.24，就能做到 $0 電費，他更指示已經連續兩年 $0 電費。正因如此，就能賺取中電推出的「中電消費券計劃」。

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可是，到了夏季幾乎每天都要開冷氣，要慳電又談何容易。中電曾教路，開冷氣溫度只要校到 24～26 度，再把風扇背對放在冷氣機前面，就能把冷氣均衡地吹到全屋。當冷氣每上調1度，就能慳約 3%，由此可見開 25 度的冷氣比 18 度慳電情況明顯。當然，如發現冷氣不夠凍，就可能是隔塵網太多塵，阻擋了冷氣出風，應盡快清洗隔塵網。