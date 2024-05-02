iPhone 16 Pro相機將有大升級　會有單獨拍攝按鈕　號稱挑戰單反

還有4個月，蘋果再次成為科技界的焦點，預計其最新的高端旗艦產品iPhone 16 Pro和16 Pro Max將與我們見面。與前代產品相比，這兩款手機在相機方面的升級顯得尤為引人注目。



據外媒報道，iPhone 16 Pro系列相機將有五項重大升級，其中最為關鍵的便是傳感器尺寸的增大。

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具體來說，48MP主攝將配備1/1.14英寸傳感器，這一尺寸明顯大於iPhone 15 Pro系列的1/1.28英寸傳感器。更大的傳感器意味着能夠捕捉更多的光線，進而呈現出更豐富的細節和更好的低光性能。這一改進對於攝影愛好者來說無疑是個好消息，它意味着在光線不足的環境中也能拍出清晰、細膩的照片。

除此之外，iPhone 16 Pro系列還將採用四稜鏡長焦鏡頭，這是繼iPhone 15 Pro Max之後的又一創新。據悉，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max都將搭載這一鏡頭，為用戶提供5倍光學變焦功能。這意味着用戶無需攜帶笨重的相機或長焦鏡頭，就能輕鬆拍攝遠處的景物。

而iPhone 16 Pro Max更是傳聞將配備「超」長焦鏡頭，提供高達6倍的光學變焦。這無疑將使其成為市場上變焦能力最強的手機之一。此外，這款新機還可能超越iPhone 15 Pro Max的數字變焦能力，提供高達25倍以上的數字變焦。

除了硬件升級，iPhone 16 Pro系列在軟件層面也有所改進。為了減少鏡頭眩光對照片質量的影響，蘋果可能會在新機型上應用防鏡頭眩光材料。這種材料在原子層沉積（ALD）系統的幫助下應用，能夠有效防止鏡頭耀斑破壞照片的整體美感。

值得一提的是，iPhone 16 Pro系列可能還會加入一個新的功能——單獨的「拍攝」按鈕。這個電容式按鈕能夠區分不同的壓力級別，從而執行不同的相機功能。例如，輕按可以拍照，而用力長按則可以開始視頻錄製。這種設計無疑將大大提升用戶在拍攝過程中的便捷性和體驗。

綜上所述，iPhone 16 Pro和16 Pro Max在相機方面的升級可謂是誠意滿滿。無論是硬件還是軟件層面，蘋果都展現出了其對於手機攝影技術的深入研究和持續創新。對於攝影愛好者和普通用戶來說，這兩款新機無疑將帶來前所未有的拍攝體驗。讓我們拭目以待，期待它們能在市場上創造新的輝煌。

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