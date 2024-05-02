Instagram IG更新演算法+新功能推原創內容 限制轉載影片推薦觸及｜自從Instagram 推出Reels功能之後，出現了很多仿照原創影片的作品內容。不過Instagram近日宣布將會更新內容推薦演算法，更為原創者新增了一個新功能，即睇詳情啦。



自從Instagram 推出Reels功能之後，出現了很多仿照原創影片的作品內容。不過Instagram近日宣布將會更新內容推薦演算法，更為原創者新增了一個新功能，即睇詳情啦。

Instagram將會更新演算法及加入新功能。(Instagram)

原創內容行先｜轉載過多拖低觸及率

Instagram 近日宣佈將在未來數個月更新演算法，並改變Reels的排名方式，期望增加原創內容及讓追蹤人數更少的帳號增加觸及率。Instagram指會使用聲音及視覺分析去分析內容，一旦檢測到平台上之前有類似內容，便會被判為非原創內容，若頻繁轉載他人的內容，即30日之內分享非原創內容 10次以上，並沒有作明顯的內容編輯，便會被限制觸及，不會於推薦內容頁面及主頁的推薦內容中顯示。讓所有創作者都有更平等的機會去接觸新受眾。

Instagram將會更新演算法及加入新功能。(Instagram)

除此之外，Instagram亦新增了另一個功能，只要偵測到有兩個內容相同時，推薦功能便會自動以原創影片取代被轉發，及於轉載Reels的帳號上加上原創者的標籤。