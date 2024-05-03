北上消費｜內地澳門Sim卡優惠 5G上網數據卡減價$15入手可用2日｜不少人都喜歡北上及到澳門遊玩，出外旅遊當然少不得準備電話卡啦，今次小編為大家介紹平價的內地及澳門上網Sim卡，讓大家在北上玩樂時都可以使用上網服務。



不少人都喜歡北上及澳門遊玩，出外旅遊當然少不得準備電話卡啦，今次小編為大家介紹平價的內地及澳門上網Sim卡，讓大家在北上玩樂時都可以使用上網服務。

1.KKday SIM Card

在KKday網站上可以訂購中國SIM Card，分別可以選擇1/3/5日的份量；價錢分別為HK$30/65/92，每日可使用3GB，3GB後將限速至128kbps。於網上訂購後可選擇送貨，留意訂購日起計需約7個工作天才能送達，出發旅遊前要預先準備好。

2.$15 5G上網數據卡

近日中國聯通香港網(CUniq)推出減價優惠，當中不同日數的數據卡都有特價，其中內地及澳門2日上網卡更由原價$HK38減至HK$15。每日數據用量達到1.5GB後就會被限速至512kbps。買滿HK$80更包郵至本地工商運費。