中港澳一卡三地神SIM實測，官稱$48任用data有冇伏？另記者推介另一張可在中國、澳門、台灣及香港四地使用的抵用年卡｜近月因為正式開關的關係，不少港人都會北上返大陸玩返轉，上網sim卡當然是首要考慮的重點。最近記者發現有手機連鎖店，大大隻字寫「$48 中、港、澳」三地無限數據任用，究竟這張sim卡是否如宣傳般那麼抵用？有沒有伏位？記者立刻出一張，返一轉深圳實測。另外，還會推介另一款同樣可多地使用的數據sim卡，好讓大家多款sim卡選擇。



如時常返大陸或澳門，在香港出一張三地都可以同樣使用的數據sim卡當然會抵過只是使用日費漫遊，雖然在大陸上台出sim卡會較便宜，但不能上FB、YouTube等社交平台亦不好用。最近記者就在某手機連鎖店前，看到一個新sim卡計畫，只需要$48便可以在中國、澳門及香港無限數據使用（而且包5G），看起來十分抵用，不過不知道有沒有什麼「伏位」？記者第一時間立刻出卡，實測這一張sim卡是否這麼抵用。

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$48可以三地任用數據？

「$48 三地任用數據sim卡」

首先要介紹這一張「$48 三地任用數據sim卡」背景，它由本地專門推出儲值卡公司所推出的新sim（向香港中國聯通租借線路）。不過這一張「$48 三地任用數據sim卡」並非一般簡單的儲值卡，而是一張「月費卡」。出卡時需要存入6個月的費用（$48 x 6＝ $288），然後每個月會自動扣數。不過與一般電訊商不同，這張月費卡不需要簽約，6個月後可再考慮是否繼續入錢使用。

無限上網有沒有什麼限制？有伏位嗎？

使用上條款有沒有什麼伏位呢？根據記者向店員的了解，這張sim卡在香港、大陸及澳門三地，各有1GB不限速的數據流量，香港更是5G網絡。當使用完1GB流量後，便會轉會不限流量、但速度會下降至不低於384kbps網速。

記者於深圳實試這一張一卡三地上網電話卡，基本上網速度十分快速。（林勇 攝）

記者就在香港及深圳多個地方實測網速，發現當香港上網時使用5G網絡，使用OFCA實測網速，平均都可以達120Mbps下載／30Mbps上載速度，都算頗快。當使用完基本的1GB流量後，網速會感受到稍為影響，有時亦會轉會3G網絡，但平均網速都還有6-10Mbps下載速度，上網玩FB、睇YouTube都依然沒有問題。

上Google Play、Facebook及YouTube等網站都沒有問題。（林勇 攝）

當在深圳及中山實測時，當在基本1GB流量時，網速可達平均130Mbps下載／50Mbps上載速度，非常快速。如用盡了基本1GB流量後，差不多用多了幾百MB後才開始有減速的情況。最慢有時會減至不足1Mbps下載速度，雖然勉強仍可以睇FB或睇YouTube，但明顯load得較慢。但當如果網速太慢時，只需要轉一轉「飛行模式」，重新連上網絡，網速可回復至10Mbps左右，速度尚算不錯。

👇香港與深圳網速實測👇

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這張「$48 三地任用數據sim卡」以實用性而言，的確是抵用，尤其是一個月不時會上大陸或澳門的人士，只需要$48便可以在中港澳三地任用數據，就算用過了基本流量，雖然限速仍可接受的使用體驗。不過要說缺點，這張卡只是一張數據卡，只有香港電話號碼提供，如果想開大陸錢包或申請不同服務需要大陸電話號碼時就幫不了手。另外，因為這是一張「月費卡」，出卡後需要大約一天才可以使用，如心急想即時即日使用就未必適合。



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同場加映：抵用中港台澳四地數據年卡



不過如果每月用量不多，或可能一兩個月才會上大陸、澳門一次的，可能以下介紹這張「鴨記」年卡會實用一點。

這一張年卡對於一年前往中港台澳的用家，值得考慮的選擇。

這款「鴨記」年卡可在中國、澳門、台灣及香港四地使用，香港有12GB 4G流量，而中台澳三地則有合共12GB流量。記者就在香港及大陸使用時，網速平均亦有20-30Mbps，相當不錯。這張卡面寫就「$248」，但在深水埗sim卡檔大都只是賣$100-$160，如果一年才會上中國內地、台灣或澳門幾次，這張卡的確是不錯的選擇。

同場加映：4 張香港無合約 SIM 簡單比較

