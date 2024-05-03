Netflix 近年極力限制用家分享帳號，希望可以提升訂閱人數，而且又進行價格調整後，又令用戶更加不滿。近日，Reddit 有網民分享，Netflix 發電郵通知，要求訂閱完結後需要選擇更貴的 Plan，現時的「基本」方案不能再使用。



Reddit 網民@mildlyinfuriatingr 分享，早前 Netflix 發電郵通知，要求他在現時的「基本」方案完結後，需要續訂的話就只能選擇「標準」﹑「高級」方案，現時的「基本」方案不能再選擇。這個措施變相提升了訂閱收費，用家也減少了可以選擇的方案。

目前以上的措施只發現在美國區的用家中發生，現時香港 Netflix 仍未出現這問題，可是早前香港 Netflix 也提高了訂閱收費，收費調整在 12.8%～16% 之間。基本 720p 由現時的 $63，增加至 $73；標準 1080p $78 增加至 $88；高級 4K+HDR $93 增加至 $108。當中加幅最大的就是高級 4K+HDR，訂閱費將破百元。

基本 720p $73（原價：$63）

標準 1080p $88（原價：$78）

高級 4K+HDR $108（原價：$93）



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現時 Netflix 支援同一住戶，最高同時在 4 部支援裝置上觀賞，可同時在 6 部支援裝置中下載，最多可將 2 位未同住的人新增為額外成員。Netflix 加價之外，有用家收到 Netflix 的「警告」訊息，指現在使用的裝置，尚未設定為同戶裝置，而要取得代碼後才能繼續觀看。

資料來源：Reddit