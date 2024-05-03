日本電器店Bic Camera等禁遊客複購商品 包括PS5/Switch 200多間大型店鋪生效｜日元貶值再加上遊客免稅政策，有不少人在日本旅遊時都會購入免稅品回國，不過近日多間日本電器店包括Bic Camera等，宣佈遊客禁止多次購買PS5/Switch，以防止遊客代購免稅品再轉售。



日元貶值再加上遊客免稅政策，有不少人在日本旅遊時都會購入免稅品回國，不過近日多間日本電器店包括Bic Camera等，宣佈遊客禁止多次購買PS5/Switch，以防止遊客代購免稅品再轉售。

日本旅遊業於疲怖情後復甦，不過由於越來越多遊客在日本旅遊時購買當地免稅品再於當地轉售，讓日本消費稅收入下降，當地政府已在檢討目前的免稅制度。日本大型連鎖電器店Bic Camera正推出新措施防止遊客大量轉售免稅品。

據《日經亞洲》報導，Bic Camera的200多個分店及子公司Kojima和Sofmap，都會記錄免稅消費者的護照號碼並互相分享資訊。無論消費者於不同時間內到同一家商店或多個分店，一旦大量購買相同產品，系統就會向員工發出警告，被註記了的消費者將會無法購買。目前已有5項高價產品納入於此措施中，此計劃於未來擴大產品範圍。

另外日本電器連鎖電器店Edison及Nojima都推出類似措施。Edison計劃於5月底前為120間分店安裝系統，員工可以透過護照號碼來檢查消費者的免稅購買紀錄，同時考慮增加自動警示功能。而Nojima亦禁止消費者多次以免稅方式購買任天堂Switch和 PS5（Play Station 5)。

Nojima禁止消費者多次以免稅方式購買任天堂Switch和 PS 5。

Nojima禁止消費者多次以免稅方式購買任天堂Switch和 PS 5。

而有鑑於目前免稅政策的影響，日本政府亦打算改變退稅機制，屆時外國遊客須先支付消費稅，在離境前再於機場退稅，最快於2025年實施。