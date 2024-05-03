洗衣機．觸電要咁樣做｜巴西早前發生了一宗不幸家電意外，巴西一名 6 歲孩童誤觸洗衣機的電線，結果因漏電而觸電身亡。同時，30歲的母親因情急想救兒子，也一同觸電身亡。使用家電﹑拖板時，其實有很多禁忌必須小心。



根據外媒報導，巴西一名6歲的小孩，不幸碰觸到洗衣機的漏電的電線，同時碰觸旁邊的鐵欄杆後觸電，其母親因急於拯救小孩，不假思索去抱走他，結果二人雙雙觸電身亡。當地警方指出，由於洗衣機的電線斷裂，因此出現漏電情況，而電線一直與鐵欄杆相連接。令鐵欄杆成為導電媒介，因此發生觸電意外。

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避免觸電﹑漏電

台灣消防局曾分享過，想避免家電出現起火意外﹑漏電問題，就要謹記「5不1沒有」口訣：「不超過負載、不損傷電線、不潮濕污損、不用不插、不要有可燃物、不買沒有安全標籤產品」。

使用時，亦要留意家電和電線的狀態，如發現電器在運作時出現奇怪噪音，就應該馬上等用檢查和維修；如發現電線出現破損，也要停止使用，把插頭拔除後更換新的電線，以免觸電。

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觸電處理方法

香港勞工處曾分享過，觸電時的正常應對方法。當觸電者身體仍受到電流的電擊，第一步應先將電源關閉，可以是把電線插頭拔除，或將電線移開，目的是的觸電者與電源分開。如果不能隔絕電源，可以使用乾爽的絕緣體（如橡膠、木塊、摺厚的報紙），利用同樣能夠絕緣的物體（例如木製的掃帚柄）作為手棒，將傷者推或拉離電源，千萬不要徒手接觸觸電者。