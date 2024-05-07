iPhone 17 Slim纖薄登場｜iPhone 16系列都未推出，沒想到已經看到 iPhone 17 的傳聞。根據海通國際證券分析師 Jeff Pu 的報告，Apple 將在 iPhone 17 系列產品線做出重大變革，將採用經過翻新的設計、前置攝像頭升級、更小的 Dynamic Island 等，以及推出新的型號取代「Plus」機型。



Jeff Pu 指出，Apple 將推出一款新的 iPhone 17 Slim 型號，取代現時系列中的「Plus」型號。iPhone 17 傳聞中的系列陣容：

iPhone 17：6.1"

iPhone 17 Slim：6.6"

iPhone 17 Pro：6.3"

iPhone 17 Pro Max：6.9"



在設計方面，報告稱 iPhone 17、iPhone 17 Slim 和 iPhone 17 Pro 將採用「更複雜」的鋁金屬設計。另一方面，iPhone 17 Pro Max 將繼續採用鈦金屬機身，以及將擁有新設計的 Dynamic Island。新動態島將通過「金屬透鏡」技術實現對感應器的升級，可幫助大幅減小 Face ID 感應器的尺寸。

iPhone 17 Slim 將取代「Plus」型號，並將以更纖薄的設計推出。iPhone 17 和 17 Slim將擁有 8GB RAM﹑A18 或A19 晶片；iPhone 17 Pro 和 17 Pro Max 將擁有 12GB RAM﹑A19 Pro 晶片。

目前，iPhone 15 和 15 Plus 擁有6GB RAM，而 iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 則擁有8GB RAM。隨著今年推出的 iPhone 16 系列，Apple 將在整個系列統一採用 8GB RAM。

四款 iPhone 17 型號都將配備 2400 萬像素的前置攝像頭，這比目前使用的 1200 萬像素前置攝像頭有了顯著的升級。郭明錤此前也曾報導稱 iPhone 17 將配備升級版2400萬像素前置攝像頭。