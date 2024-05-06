2024 Apple發佈會4個直播平台推薦（附直播連結）｜預推新iPad、Apple Pencil 3｜2024 Apple首場發佈會將於香港時間5月7日晚上10時舉行，今次預計會推出新款iPad Pro、iPad Air、Apple Pencil 3及精妙鍵盤等設備，即睇4個Apple發佈會直播平台啦。



2024 Apple首場春季發佈會將於香港時間5月7日晚上10時舉行，主題名為「Let Loose」，今次預計會推出新款iPad Pro、iPad Air、Apple Pencil 3及Magic Keyboard精妙鍵盤等設備，即睇4個Apple發佈會直播平台啦。

1.Apple 官網直播

Apple 官網直播網頁

第一個方法是到Apple官網觀看直播，只須到Apple官網選擇自己所在的地區，即會顯示發佈會於所在時區的開始時間，在開始之10至15分鐘才會開始播放，在此之前都會是靜態畫面。

Apple 官網特別活動頁面按此

2.Apple官方 YouTube直播

Apple官方 YouTube直播

除了在Apple官網可以看到直播之外，亦可到Apple官方 YouTube觀看直播。不過需要留意，Apple的官方Youtube直播聊天室一般會被鎖上以免出現「洗版」，所以無法與其他觀眾在聊天專區交流聊天。

Apple官方 YouTube直播網頁

3.Apple TV 平台直播

Apple TV 平台

如果有購買Apple TV的話，則可以直接於Apple TV上收看直播。可以跟家人或朋友一同收看直播討論，直播的流暢度也會較高。

4.HK01 直播

HK01將於周二（5月7日）晚上10時為大家即時文字直播更新，一齊直擊今次發布會。只須到時候F5 refresh以下網頁即可收看。

👉HK01 文字直播網頁👈（5月7日早上更新）