2024 Apple發佈會直播推薦｜附直播連結｜新iPad、Apple Pencil 3
撰文：友條新菜
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2024 Apple發佈會4個直播平台推薦（附直播連結）｜預推新iPad、Apple Pencil 3｜2024 Apple首場發佈會將於香港時間5月7日晚上10時舉行，今次預計會推出新款iPad Pro、iPad Air、Apple Pencil 3及精妙鍵盤等設備，即睇4個Apple發佈會直播平台啦。
2024 Apple首場春季發佈會將於香港時間5月7日晚上10時舉行，主題名為「Let Loose」，今次預計會推出新款iPad Pro、iPad Air、Apple Pencil 3及Magic Keyboard精妙鍵盤等設備，即睇4個Apple發佈會直播平台啦。
1.Apple 官網直播
第一個方法是到Apple官網觀看直播，只須到Apple官網選擇自己所在的地區，即會顯示發佈會於所在時區的開始時間，在開始之10至15分鐘才會開始播放，在此之前都會是靜態畫面。
2.Apple官方 YouTube直播
除了在Apple官網可以看到直播之外，亦可到Apple官方 YouTube觀看直播。不過需要留意，Apple的官方Youtube直播聊天室一般會被鎖上以免出現「洗版」，所以無法與其他觀眾在聊天專區交流聊天。
3.Apple TV 平台直播
如果有購買Apple TV的話，則可以直接於Apple TV上收看直播。可以跟家人或朋友一同收看直播討論，直播的流暢度也會較高。
4.HK01 直播
HK01將於周二（5月7日）晚上10時為大家即時文字直播更新，一齊直擊今次發布會。只須到時候F5 refresh以下網頁即可收看。