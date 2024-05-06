網上報稅教學2024｜8個慳稅貼士慳超過$10000元稅額！寛限多1個月｜又到2024報稅的時候，即睇8個慳稅位，總共可以慳超過$10000稅額！如果不想遲交稅而被罰$10000，可以用網上報稅的方式來延長1個月寛限。即睇詳情啦！



又到2024報稅的時候，亦是不少打工仔哀號的時間。為了減輕大家煩惱，今次小編整理了如果不想遲交稅而被罰$10000，8個慳稅位，總共可以慳超過$10000稅額！如果不想遲交稅而被罰$10000，可以用網上報稅的方式來延長1個月寛限。即睇詳情啦！

網上報稅教學2024

根據稅務局資訊，2023/24年度的個別人士報税表於於2024年5月2日寄出，納税人須於報税表發出日期起的1個月內(即2024年6月3 日或以前)填妥及交回報税表。如果不想遲交稅而被罰$10000，可以用網上報稅的方式來延長1個月寛限。

即睇2024網上報稅教學⬇

+ 8

智方便登入稅務易

現在可以以「智方便」App登入「稅務易」及簽署，讓過程更方便。

智方便登入稅務易教學⬇

+ 1

8大慳稅位 扣超過$10000元稅額！

不少打工仔在交稅時都心如刀割，想要慳稅必不可錯過這8個扣稅項目！

即睇8大慳稅位⬇