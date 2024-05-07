M2 iPad Air首增13吋機身｜售$4599起有M2核心根本平民版iPad Pro｜蘋果公司Apple在香港時間5月7日晚上舉行最新一次的線上發布會Apple Event，一口氣公開了新iPad Air、新iPad Pro、新Apple Pencil等多款新產品，以下整理全新M2 iPad Air的特色和重點。



新iPad air首次以雙尺吋發售

在香港時間5月7日晚上舉行的蘋果線上直播發布會Apple Event中，正式發表了最新一代iPad Air。今次是iPad Air首次以雙尺吋推出，分別有一直以來的11吋版及更大的13吋版。兩者均使用Liquid Retina螢幕，相比之下13吋iPad Air的顯示面積比11吋版大30%。

全新 iPad Air

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iPad Air的鏡頭經過重新設計，前後鏡頭均為1200萬像數廣角鏡，最大特徵是前置鏡頭改為放到了橫邊上，方便用戶橫置iPad以作視訊通話。同時通過機械學習達成人物自動置中功能，系統能自動偵測人物是否有映照在畫面中並自動調節鏡頭縮放，以確保所有人都清楚顯示在畫面內，使用Facetime或Zoom等通訊軟件時體驗更佳。

前後鏡頭均為1200萬像數廣角鏡，最大特徵是前置鏡頭改為放到了橫邊上

同時新iPad Air的機身喇叭也設計成特別適合橫向播放，支援Spatial Audio 空間音效功能；而13吋版的低音表現更是11吋版的兩倍。

不過新iPad Air最大賣點始終是採用了功能強大的M2晶片：發布會指M2晶片和M1相比，CPU快15%、GPU快25%、Neural Engine快40%；加上新iPad Air的更高的記憶體頻寬，新iPad Air比M1 iPad Air整體效能高50%，和A14 iPad Air相比的話更是快了足足3倍。

M2晶片和M1相比，CPU快15%、GPU快25%

在M2晶片強大的效能加拎下，新iPad Air用來打機當然也很適合；發布會中就演示了由《原神》、《崩壞:星穹鐵道》的開發商米哈遊製作，即將多平台推出的手機遊戲《絕區零》，以及即將在6月推出iOS版的《刺客教條: 幻像》Assassin's Creed Mirage。

同時發布會亦指新iPad Air的機械學習、AI相關的性能相當高，在圖像處理和文字辦識的效能比以前更為出色，更利用機械學習深度分析了超過2000萬張專業相片，變成將可在新iPad Air中使用的「一鍵美圖」功能。

在周邊配件方面，新iPad Air可支援Magic Keyboard和Apple Pencil，當然新的Apple Pencil Pro也對應。亦因為採用了M2晶片，新iPad Air將可以使用Apple Pencil的懸浮顯示（hover）功能。

機身重量方面，據蘋果官方網頁的數據，11吋版為462克，13吋版則為617克。

機身重量方面，據蘋果官方網頁的數據，11吋版為462克，13吋版則為617克。

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4種顏色、4種容量可選 即日開售定價比預期親民

新iPad Air將有4種顏色可選，分別為新的藍色（blue）、紫色（purple），以及既有的星光（starlight）和太空灰（spacegrey）；容量方面則設128GB、128GB、512GB和1TB共4款。

4種顏色、4種容量可選 即日開售定價比預期親民

新iPad Air的價格並不算貴，11吋版售599美金（香港售價為4599港元）起，13吋版799美金（香港售價為6299港元）起。新iPad Air已於即日開放預訂，5月15日起正式發售。

新iPad Air 11吋版售599美金（香港售價為4599港元）起，13吋版799美金（香港售價為6299港元）起

另外值得一提是隨著新iPad推出，第10代iPad也迎來減價，64GB版本減價後只售2799港元，256GB版本也減至3999港元，減幅達700元。64GB版只售2799十分吸引，不過256GB減完仍然要4000，加多千零已可買到11吋256GB新iPad Air，這麼一看11吋新Air實在非常抵玩。