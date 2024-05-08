M4 iPad Pro超薄登場！輕100g　雙層OLED＋M4晶片　打機剪片一流

Apple 剛剛在發布會上，公布了新一代 iPad Pro﹑iPad Air﹑Apple Pencil，以及其他 iPad 配件。發布會重點的 iPad Pro，為果迷帶來不少驚喜，不只「跳級」使用 M4 晶片，連升級使用的 OLED 螢幕也比傳聞中的更強大。



超纖薄設計

M4 iPad Pro 將推出 11 吋和 13 吋 兩個型號，最驚人的是，M4 iPad Pro 居然成為 Apple 現時最纖薄的產品，11 吋只有5.3mm；13 吋更只有 5.1mm。受益於機身的纖薄設計，M4 iPad Pro 的重量也令人非常滿意，11 吋只有0.98 磅；13 吋只有1.28 磅，極度適合經常帶 iPad 外出使用的用家。

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升級「雙層」OLED螢幕

傳聞本來早就曝光 iPad Pro 將使用 OLED 螢幕，但沒想到發布會還有震撼彈。M4 iPad Pro 將使用全新 Ultra Retina XDR 螢幕，使用突破性疊聯式 OLED 技術，簡單說就是「雙層」OLED 設計，令對比超精準﹑極致明亮﹑黑色顯示更深邃。

M4 iPad Pro 具備 ProMotion 自動適應更新頻率和原色調，OLED 螢幕拿來 1000 尼特亮度﹑1600 尼特峰值 HDR 亮度﹑2,000,000:1 對比度。不管是打遊戲﹑煲劇，還是剪片執相，M4 iPad Pro 也能帶來極致體驗。

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Final Cut Pro 2

說到用 M4 iPad Pro 剪片，發布會同時公布了 iPad 版 Final Cut Pro 2，支援「Live Multicam」功能，讓用戶可以在同一時間連接多達四部攝影機，並且同時在 iPad Pro 上預覽所有畫面。配合「Live Multicam」，更推出 Final Cut Camera，可以直接用來拍攝專業級數的影片。

M4 登場！

新 iPad Pro 直接由 M2 升級使用 M4，目的就是為 AI 人工智能而設。M4 晶片來為史上最強的神經網絡引擎，每秒運算次數可達 38 兆，比 A11 仿生晶快 60 倍，為 AI 應用帶來強勁的CPU 新一代 ML 加速器、高效能 GPU 和更多記憶體頻寬。

M4 採用第二代 3 納米技術製造，配備全新顯示引擎和先進技術，全新 CPU 配備多達 4 個高效核心，現更配備 6 個節能核心。另外，加上新一代機械學習 (ML) 加速運算，比起 M2 iPad Pro 快達 1.5 倍的 CPU 效能表現；10 核心 GPU 帶來如動態快取，更在 iPad 上首度支援硬件加速網格著色和光線追蹤技術，令 iPad Pro 成為一部打機﹑剪片神器。與 M2 比較，M4 只需一半耗電量，即可提供相同效能表現。

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專業級相機系統

不只是剪片，M4 iPad Pro 升級了1200 萬像素後置鏡頭﹑四個錄音室級數咪高風，提升 iPad Pro 的相機拍攝功能。不只如此，配備全新的適應性原色調閃光燈﹑可以運用 AI 在「相機」app 自動識別文件，令 M4 iPad Pro 的相機性能大大提升。

iPad 版 Logic Pro 2

除了 Final Cut Pro 2，M4 iPad Pro 也推出了 Logic Pro 2，將在 5 月 13 日 推出，並將推出「錄音室助理」﹑「Session Player」，「Drummer」﹑全新的「Bass Player」和「Keyboard Player」等功能。

價格及上市時間

兩款 M4 iPad Pro 由即日起即可以訂購，並在 5 月 15 日起店內發售。全新 11 吋和 13 吋 M4 iPad Pro 有銀色和太空黑兩種外觀選擇，並備有 256GB、512GB、1TB 和 2TB 容量選擇。

11 吋 iPad Pro 的 Wi-Fi 型號售價由 HK$7,999 起，

Wi-Fi + 流動網絡型號由 HK$9,599 起；

13 吋 iPad Pro 的 Wi-Fi 型號售價由 HK$10,499 起；

Wi-Fi + 流動網絡型號由 HK$12,099。

