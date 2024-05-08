M4 iPad Pro超薄登場！輕100g 雙層OLED＋M4晶片 打機剪片一流
Apple 剛剛在發布會上，公布了新一代 iPad Pro﹑iPad Air﹑Apple Pencil，以及其他 iPad 配件。發布會重點的 iPad Pro，為果迷帶來不少驚喜，不只「跳級」使用 M4 晶片，連升級使用的 OLED 螢幕也比傳聞中的更強大。
超纖薄設計
M4 iPad Pro 將推出 11 吋和 13 吋 兩個型號，最驚人的是，M4 iPad Pro 居然成為 Apple 現時最纖薄的產品，11 吋只有5.3mm；13 吋更只有 5.1mm。受益於機身的纖薄設計，M4 iPad Pro 的重量也令人非常滿意，11 吋只有0.98 磅；13 吋只有1.28 磅，極度適合經常帶 iPad 外出使用的用家。
升級「雙層」OLED螢幕
傳聞本來早就曝光 iPad Pro 將使用 OLED 螢幕，但沒想到發布會還有震撼彈。M4 iPad Pro 將使用全新 Ultra Retina XDR 螢幕，使用突破性疊聯式 OLED 技術，簡單說就是「雙層」OLED 設計，令對比超精準﹑極致明亮﹑黑色顯示更深邃。
M4 iPad Pro 具備 ProMotion 自動適應更新頻率和原色調，OLED 螢幕拿來 1000 尼特亮度﹑1600 尼特峰值 HDR 亮度﹑2,000,000:1 對比度。不管是打遊戲﹑煲劇，還是剪片執相，M4 iPad Pro 也能帶來極致體驗。
Final Cut Pro 2
說到用 M4 iPad Pro 剪片，發布會同時公布了 iPad 版 Final Cut Pro 2，支援「Live Multicam」功能，讓用戶可以在同一時間連接多達四部攝影機，並且同時在 iPad Pro 上預覽所有畫面。配合「Live Multicam」，更推出 Final Cut Camera，可以直接用來拍攝專業級數的影片。
M4 登場！
新 iPad Pro 直接由 M2 升級使用 M4，目的就是為 AI 人工智能而設。M4 晶片來為史上最強的神經網絡引擎，每秒運算次數可達 38 兆，比 A11 仿生晶快 60 倍，為 AI 應用帶來強勁的CPU 新一代 ML 加速器、高效能 GPU 和更多記憶體頻寬。
M4 採用第二代 3 納米技術製造，配備全新顯示引擎和先進技術，全新 CPU 配備多達 4 個高效核心，現更配備 6 個節能核心。另外，加上新一代機械學習 (ML) 加速運算，比起 M2 iPad Pro 快達 1.5 倍的 CPU 效能表現；10 核心 GPU 帶來如動態快取，更在 iPad 上首度支援硬件加速網格著色和光線追蹤技術，令 iPad Pro 成為一部打機﹑剪片神器。與 M2 比較，M4 只需一半耗電量，即可提供相同效能表現。
專業級相機系統
不只是剪片，M4 iPad Pro 升級了1200 萬像素後置鏡頭﹑四個錄音室級數咪高風，提升 iPad Pro 的相機拍攝功能。不只如此，配備全新的適應性原色調閃光燈﹑可以運用 AI 在「相機」app 自動識別文件，令 M4 iPad Pro 的相機性能大大提升。
iPad 版 Logic Pro 2
除了 Final Cut Pro 2，M4 iPad Pro 也推出了 Logic Pro 2，將在 5 月 13 日 推出，並將推出「錄音室助理」﹑「Session Player」，「Drummer」﹑全新的「Bass Player」和「Keyboard Player」等功能。
價格及上市時間
兩款 M4 iPad Pro 由即日起即可以訂購，並在 5 月 15 日起店內發售。全新 11 吋和 13 吋 M4 iPad Pro 有銀色和太空黑兩種外觀選擇，並備有 256GB、512GB、1TB 和 2TB 容量選擇。
11 吋 iPad Pro 的 Wi-Fi 型號售價由 HK$7,999 起，
Wi-Fi + 流動網絡型號由 HK$9,599 起；
13 吋 iPad Pro 的 Wi-Fi 型號售價由 HK$10,499 起；
Wi-Fi + 流動網絡型號由 HK$12,099。