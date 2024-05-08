M2 iPadAir M4 iPad Pro Apple Pencil 3｜Apple發布會2024懶人包｜蘋果公司Apple在香港時間5月7日晚上舉行最新一次的線上發布會Apple Event，一口氣公開了新iPad Air、新iPad Pro、新Apple Pencil等多款新產品，以下整理全新M2 iPad Air的特色和重點，即睇全晚活動整理。



Apple Event 2024 發布會總結

1. M2 iPad Air 售價由11吋599美元／4599港元、13吋799美元／6299港元起，即日開訂、5月15日開售。

2. M4 iPad Pro 售價由11吋999美元／7999港元、13吋1299美元／10499港元起，即日開訂、5月15日開售。

3. 配合新iPad Pro 同步更新Magic Keyboard款式，11吋版299美元／2299港元、13吋版349美元／2699港元。

5. Apple Pencil Pro 即日起發售、香港售價$999

6. iPad 10代 即日起減價，香港售價$2799起，4色機身選擇



Apple發佈會2024文字直播+睇片連結｜iPad Air 6／Apple Pencil 3

M2 iPad Air首增13吋機身｜售$4599起

iPad Air首次以雙尺吋推出，分別有一直以來的11吋版及更大的13吋版。兩者均使用Liquid Retina螢幕，相比之下13吋iPad Air的顯示面積比11吋版大30%。以後想用大芒唔一定要買iPad Pro，大芒當然係好用，配合更快更強的核心／鏡頭、音效更佳，而且加便宜。

M2 iPad Air首增13吋機身｜售$4599起有M2核心根本平民版iPad Pro

iPad Air真係有13吋版本！

iPad Air的鏡頭經過重新設計，前後鏡頭均為1200萬像數廣角鏡，最大特徵是前置鏡頭改為放到了橫邊上，方便用戶橫置iPad以作視訊通話。同時通過機械學習達成人物自動置中功能，系統能自動偵測人物是否有映照在畫面中並自動調節鏡頭縮放，以確保所有人都清楚顯示在畫面內，使用Facetime或Zoom等通訊軟件時體驗更佳。

改用功能強大的M2晶片，與M1相比CPU快15%、GPU快25%、Neural Engine快40%；加上新iPad Air的更高的記憶體頻寬，整體效能比M1 iPad Air 高50%，快A14 iPad Air足足3倍。

+ 1

M2 iPad Air 售價：11吋型號$4599起、13吋型號$6299起

容量：128GB／256GB／1TB／2TB

分WiFi版及5G版，最平128GB WiFi版11吋售$4599 最貴2TB 13吋WiFi + 5G版本售$11,499



M4 iPad Pro 超纖薄設計

發布會重點新品M4 iPad Pro 將推出 11 吋和 13 吋 兩個型號，除跳級使用 M4 晶片，連升級使用的 OLED 螢幕也比傳聞中的更強大。且新機更是 Apple 現時最纖薄的產品，11 吋只有5.3mm；13 吋更只有 5.1mm。重量方面，11 吋只有0.98 磅；13 吋只有1.28 磅，經常帶 iPad 外出使用的用家有福了。

M4 iPad Pro超薄登場！輕100g 雙層OLED＋M4晶片 打機剪片一流

M4 iPad Pro 將使用全新 Ultra Retina XDR 螢幕，使用突破性疊聯式 OLED 技術，簡單說就是「雙層」OLED 設計，令對比超精準﹑極致明亮﹑黑色顯示更深邃，表面使用nano級防碎玻璃機面。具備 ProMotion 自動適應更新頻率和原色調，OLED 螢幕拿來 1000 尼特亮度﹑1600 尼特峰值 HDR 亮度﹑2,000,000:1 對比度。

+ 5

新搭載的M4 晶片來為史上最強的神經網絡引擎，每秒運算次數可達 38 兆，比 A11 仿生晶快 60 倍，為 AI 應用帶來強勁的CPU 新一代 ML 加速器、高效能 GPU 和更多記憶體頻寬。採用第二代 3 納米技術製造，新一代機械學習 (ML) 加速運算令 M2 iPad Pro CPU 效能快上代 1.5 倍；10 核心 GPU 帶來如動態快取，首度支援硬件加速網格著色和光線追蹤技術，令 iPad Pro 成為一部打機﹑剪片神器。與 M2 比較，M4 只需一半耗電量，即可提供相同效能表現。

專業級相機系統

M4 iPad Pro 升級了1200 萬像素後置鏡頭﹑四個錄音室級數咪高風，配備全新的適應性原色調閃光燈﹑可以運用 AI 在「相機」app 自動識別文件，令 M4 iPad Pro 的相機性能大大提升。

內置鏡頭達12MP f1.8光圈，可拍HDR 4、4K ProRes video

11 吋 iPad Pro 的 Wi-Fi 型號售價由 HK$7,999 起，

Wi-Fi + 流動網絡型號由 HK$9,599 起；

13 吋 iPad Pro 的 Wi-Fi 型號售價由 HK$10,499 起；

Wi-Fi + 流動網絡型號由 HK$12,099。



新版Apple Pencil Pro｜追加觸覺回饋．壓力及筆身轉動感應

配合新iPad Pro，還有新版Apple Pencil Pro：筆頭的手握位追加觸覺回饋，以及壓力及筆身轉動感應，除了更精準的繪畫、更似真正的紙與筆質感。甚至可以玩「擠壓」感應，類似擠顏料的感覺。另外還加返了find my pencil追蹤搵筆功能，好實用！定價由129美元起。（Apple Pencil Pro 香港售價$999／各款Apple Pencil 支持機種各有不同，購買前記得留意）

Apple Pencil Pro最強iPad配件！新輕觸感應功能 一捏瞬間操作

配合新iPad Pro，還有新版Apple Pencil Pro

第10代iPad勁減700蚊

第10代iPad 即日起減價：64GB版本減價後只售2799港元，256GB版本也減至3999港元，減幅達700元。