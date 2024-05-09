高德打車登陸香港挑戰Uber｜送的士優惠券、國產call車使用法教學｜香港的士小巴總商會理事長周國強早前表示，香港乘客如果連「畀多兩蚊、三蚊都影響生活質素，就唔好搭的士。」他又指政府應該要踢走Uber、研規管網約車。不過，這門打車生意咁好做，自然大把人爭住做，最近中國「高德地圖」帶同其「高德打車」服務進軍香港，即睇點拎免費送出的「的士優惠券」及call車方法。



高德地圖價錢平／車款多嗎？

早前HashTECH記者曾北上實試以app call車，他認為「高德地圖」call車比較好用，因為可以選擇的車型、車款會較多，而且價格亦比對手「微信／WeChat」內的「滴滴出行」服務便宜一點。高德地圖更可選微信支付、支付寶以及雲閃付，非常方便。

要在香港使用「高德打車」服務優惠，可以下載「高德地圖」App 或直接用「AlipayHK」，點擊就會見到「高德打車」服務，用法跟內地幾乎一樣，當中與多個 Call 的士平台合作，比如有「好的出行」、「宇宙出行」、「幫到你出行等等；當中再細分為與一般的士相似、睇錶收錢的「打表的士」，又或是在call車時已出一口價收費的「包車價的士」。

分為睇錶收錢的「打表的士」，及call車時已定好一口價收費的「包車價的士」。

香港版高德地圖的「打車」方法跟國內一樣，即睇call車教學👇👇

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點拎的士優惠券？

即時就可以在「高德地圖」App或「AlipayHK」內領取，前者最快最方便：先下載高德地圖App，再按打車，未拎過優惠的用家，會見到這個pop up 廣告，取得 15 港元減價優惠。AlipayHK 用家領取優惠雖然複雜，但足足可以取得「高德打車」50元的士優惠券。（取得後限3日內使用、過期失效）

使用高德地圖Call車方法



1. 利用高德地圖call車亦都十分方便，只需要輸入打算前往的目的地後，直接點按上方的「打車」。

2. 因為高德地圖跟多個call車公司合作，因此可以選擇的車型會較多，而且價錢亦都較為實惠。記者今次就選擇「特價車」以及比較便宜的經濟型選擇（不會選擇拼車）。

3. 當有司機接單後，同樣都需要預付款，而付款方式可以選擇支付寶、微信支付以及雲閃付。

4. 如果利用電子錢包內的信用卡付款的話，有機會需要輸入卡後的CVV號碼。

5. 同樣可以在app內看到司機的位置，以及大約需時多久才到來。而對方的車型及車牌都會顯示在app內，不難辨認。

6. 上車後，司機亦都會問用家「微密碼」，亦即是電話號碼最後2或4位數字以確保沒有上錯車。然後便可以安心出發去目的地了。不過記緊就算坐後座都需要全程佩戴安全帶，因為捉得十分嚴，不幸被捉沒有佩戴安全帶需罰款500元人民幣。