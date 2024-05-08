冷氣慳電貼士｜調低溫度極耗電 開啟一個功能2分鐘快速降溫更慳錢｜天氣開始炎熱，不少人都已經開始開冷氣，但想想月尾的電費單，都不敢將冷氣溫度調得太低！要開冷氣同時慳電，其實也有小竅門，日本節目教一招快速降溫且慳電慳錢。



天氣開始炎熱，不少人都已經開始開冷氣。不過想要開冷氣同時慳電，其實也有小竅門，有日本節目《日本人の3割しか知らないこと 》教一招免調低冷氣溫度令人2分鐘快速降溫，慳電又慳錢，即睇詳情啦！

開啟一功能更慳電

日本節目《日本人の3割しか知らないこと 》，分別在兩間攝氏36度的房間中，安排兩組工作人員進行實驗對照：

A組：冷氣設定在18℃、結果要7分鐘才令身體降溫。

B組：冷氣設定在28℃同時把風量調至最大，只用了2分鐘就令身體降溫。



即睇節目實驗過程⬇

+ 1

調高風量比調低溫度更快令室內平均降溫

專家解釋背後原理，因為冷空氣會向低處匯集，而熱空氣則會向上升，剛剛開冷氣時，地板／牆腳高度的確會快速降溫，但用家身體及頭部高度就沒那麼快感受到冷卻效果；即使將冷氣調低至18℃，不單花費更多電力、效果亦不會強太多。相反加大風量可令冷空氣產生對流效果（編按：又或另外在地面位置加開循環扇），整個室內環境會更平均降溫，所以調高風量比調低溫度更有效。

風量增大會增加冷氣對流，更快讓身體降溫。

冷氣慳電貼士

除了調高風量之外亦有其他冷氣慳電貼士。

1.開啟風扇

有人以為開啟風扇會更耗電，其實開啟風扇有助增加空氣對流，讓冷風傳得更遠，更慳電。

2.選用第一級能源標籤產品

如產品擁有第一級能源標籤產品，代表是能源效益最高的產品之一，可以更慳電。

3.關閉不用的電器

林超英曾表示全屋電器都是應用則用，從不待機，不用時會切斷電源，慳下不少電費。

4.定期保養

定期清洗隔塵網、進氣口及出風口可減少氣流受阻，提高冷氣效能。