微波爐叮飯注意　夏天帶飯易壞！英國食品標準局：10種食物勿翻叮

微波爐叮飯注意安全｜不少人返工﹑返學，為了健康或慳錢，都會帶飯回去翻熱食用。可是，每日要先把飯盒從家裡帶出去再冷藏，加上叮得（加熱得）不夠透切的話，很容易會引起食物中毒。台灣營養師劉怡里分享，叮食物時應注意的三大要點，避免食物中毒！



使用微波爐時，很多人都不會特別因應手上的食物種類、狀況，施以相應的加熱時間和 W 數，每天叮飯都是使用同一個設定。營養師劉怡里分享，要預防食物中毒，就要幫食物做好充分加熱。如飯盒內有醬料﹑湯﹑肉汁的話，就必須要加熱至沸騰。

很多人都不會特別因應手上的食物種類、狀況，施以相應的加熱時間和 W 數

同時，叮飯盒時要多留意加熱完後的溫度，不要以為飯盒外圍已經熱了，就等於整盒飯都有充分加熱。劉怡里指出，叮隔夜菜時，中心溫度須達到 70°C以上。如果怕加熱溫度不平均，可以使用分段式加熱，叮完一次後再拿出來攪拌一下，將未夠熱的食物放上面再叮。

英國食品標準局（Food Standards Agency）曾分享過，部分食物不建議放入微波爐翻叮：

連殼的雞蛋﹑水果﹑辣椒﹑芹菜﹑薯仔﹑

紅菜頭﹑未煮熟的白米﹑蘑菇﹑菠菜﹑雞肉



有些食物不能「亂叮」

當用微波爐加熱帶有硬殼、膜，或本身缺乏水份的食物時，會因為外殼導致水蒸氣無法散去，能量積蓄在食物內部無法釋放就有機會炸裂爆開。因此，基本上帶殼、膜、皮的食物，如螃蟹、蝦、雞蛋、栗子、香腸、番茄等，都不應放入微波爐加熱，以免發生爆炸。

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另外，芹菜﹑紅菜頭﹑菠菜不建議放入微波爐叮的原因，是其當中均含有硝酸鹽，加熱後有機會容易食物中毒。而且硝酸鹽在隔夜後有機會轉化為亞硝酸鹽，會在胃部形成致癌物質，因此不建議放入隔夜飯盒中。

資料來源：mashed﹑FB@營養師劉怡里