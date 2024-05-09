小米摺疊屏新品MIX Fold 4細節曝光　雙電池設計外還有這些賣點

根據最新爆料，小米公司計劃推出一款新的摺疊屏手機產品，預計為MIX Fold 4。這款手機將搭載最新的驍龍8Gen3處理器，並採用雙電池設計，擁有5000mAh典型值左右的電池容量和無線充電功能。



據博主透露，小米MIX Fold 4還將配備5000萬像素大底全焦段潛望四攝相機配置，並且機身材料使用玻璃材質，重量控制在220g左右。博主評論稱，小米MIX Fold 4將與其他廠商競爭最薄的驍龍8Gen3處理器大摺疊屏手機。

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此外，據悉小米MIX Fold 4還有望支持衛星通信功能。值得一提的是，關於小米MIX Fold 3手機參數如下：搭載領先版處理器、4800mAh容量電池、67W有線快充等。

與此同時，在市場中已經有多家手機廠商推出了自家品牌的摺疊屏手機，如華為P50 Pocket和OPPO Find N等。可以看出，在這個領域競爭激烈，各個品牌都在努力推出更具競爭力的產品來搶佔市場份額。

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