WhatsApp 新介面、Dark Mode更加「黑」｜近年不斷調整設計和推出新功能，近日，WhatsApp 宣布將更新平台外觀，以保持其外觀時尚、簡潔性。應該有部分「被選中」的香港用家也發現，WhatsApp 介面的用色突然變得不一樣。



WhatsApp 新介面

WhatsApp 的新介面，將重新設計了預設調色板的比例，不管是主體還是圖標的用色，從以前大量使用綠色元素，改為更多使用中性顏色，用家可以在設定時更彈性地控制綠色在介面的佔比。

另外，如果手機使用 Dark Mode（黑暗模式）的話，WhatsApp 介面也將迎來明顯更新。WhatsApp 增加了對比度，並使用更深的色調，使 Dark Mode 更暗且減少眼睛疲勞。

除了這些顏色調整，圖示、插圖和聊天背景似乎也有更新。圖示將採用更加圓潤的外框風格，新介面將比以往有更突出的線條。與此同時，WhatsApp 團隊為聊天默認背景推出了全新的手繪設計。

WhatsApp PASSKEYS通行密鑰驗證

除此之外，iPhone 版 WhatsApp 也加入了PASSKEYS通行密鑰驗證。只要在設定 > 帳戶 > 通行密鑰中打開設定，就能在下次重新登入帳戶時，利用 Face ID、Touch ID驗證，不用使用短訊驗證碼。不單可讓用戶在下次登入帳戶時更輕鬆及安全，並冀藉此為用戶提供多一層安全保護。