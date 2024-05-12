假Netflix會員電郵詐騙．4招拆穿釣魚手法｜釣魚詐騙層出不窮，最近更出現針對 Netflix 訂閱者的詐騙手法，聲稱他們的帳號已「過期」，並提供免費延長會員資格 90 天的選項，實質為竊取用家的信用卡個人資料。外媒分析了 4 個拆穿網絡釣魚的手法，避免個人資料向黑客雙手奉上。



9to5Mac 分享，釣魚電子郵件乍看之下，會使用 Netflix 的 Logo 圖示，以及假冒官方 App 的介面，讓一切看上去都很合理。同時，電郵內的措辭也相當流暢，沒有奇怪的用詞或明顯的錯字。更重要的是，底部更有一個假的聲明，宣稱這不是垃圾郵件，如果用家沒有細心看的話，很容易以為是真的官方電郵。

黑客利用訂閱者貪便宜的心理，指出現時 Netflix 的會員已過期，在電郵內聲稱只要點擊附件上的按鈕，就可獲得免費延長 Netflix 會員時間 90 天的優惠，以誘餌用家點入釣魚網站輸入信用卡的資料。

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確認釣魚詐騙方法：

1）儘管電子郵件名稱顯示來自 Netflix，但也要留意是不是來自 Netflix 的網域，如網域有奇怪的文字，就能確認是騙局；

2）優惠報價不要相信！這個釣魚詐騙聲稱可以獲得免費 90 天的延長會員優惠，有些更會提供優惠來吸引用家重新註冊，可是除了 Netflix 官網上的優惠外，也不應輕易相信；

3）另一個危險信號在於，這些釣魚網站都會要求輸入信用卡資料，可是除了在官網上，也不應輕易輸入信用卡資料，避免被盜刷；

4）通常情況下，Netflix 帳號都不會出現「過期」，因為大多是每個月自動續訂，但這個騙局會用這種措辭為了讓用戶起貪便宜的念頭進入釣魚網站。

資料來源：Netflix