城市獵人展．鬼滅柱訓練篇主題cafe．我推的孩子 x 日本壽司郎｜5月遊日必去動漫活動推薦｜UO近日推出超抵機票，最適合輕鬆帶個跟身行李周末快閃日本，5月中至6月尾日本有大量動漫聯乘和展覽，比如Netflix爆紅《城市獵人》作者北條司畫展、《鬼滅之刃柱訓練篇》主題Cafe、《我推的孩子》壽司郎聯乘活動，即睇詳情！



1.鬼滅之刃野餐主題聯乘Cafe

為配合《鬼滅之刃柱訓練篇》在5月12日首播，ufotable由5月8日至6月9日舉辦鬼滅之刃Picnic Event，以野餐為主題，新繪製的角色Q版插畫換上格仔布馬夾和連身帽，店內主題食物也會跟野餐便當有關，當然還有各式各樣的週邊，其商品在店鋪的WEBSHOP都能購買，粉絲不要錯過！

1.鬼滅之刃野餐主題聯乘Cafe

鬼滅之刃Picnic Event，店內主題食物也會跟野餐便當有關

即睇鬼滅主題Cafe商品⬇

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活動詳情

活動日期：2024年5月8日至6月9日

地點：ufotable分店 ( 詳情參考官網 ）

2.我推的孩子｜B小町成為壽司郎公式宣傳大使？

壽司郎近日亦聯乘人氣動畫《我推的孩子》，除了配合我推角色設定的各款壽司，還有附送限定禮品主題套餐，比如防水袋、掛件参等，而東京、名古屋及大阪將各有1間店舖設有《我推的孩子》主題特別佈置，讓粉絲可以到場打卡！

2.我推的孩子｜B小町成為壽司郎公式宣傳大使？

我推x壽司郎限定甜品⬇

我推x壽司郎限定主題佈置店⬇

即睇我推x壽司郎精品⬇

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活動詳情

活動地點：日本各壽司郎分店均可點選限定menu、換領禮品送完即止

活動日期：2024年4月24日至5月26日

我推x壽司郎限定主題佈置分店：東京新宿東口店、名古屋熱田店、大阪初天神通店

活動網址：按此

3. 城市獵人作者「北条司展」

Netflix 真人版《城市獵人 City Hunter》人氣大熱，想了解更多原作嗎？漫畫原作者北条司，近日亦在東京舉辦畫展，展出《城市獵人》、《天使心》、《貓眼》等多套作品原畫，以及原創插圖。現場更有主題食品及精品出售，去東京的朋友可以到場參觀一下。

城市獵人作者「北条司展」

「北条司展」(第一期)紀念品⬇

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「北条司展」主題食品⬇

「北条司展」詳情

活動地點：GALLERY ZENON（東京都武藏野市吉祥寺南町2-11-1）

活動日期(前期)2024年4月17日至5月19日；(後期))2024年5月22日至6月23日

活動網址：按此

4.橫濱地標塔 BLEACH THE LOCUS OF BRAVE 死神展

適逢《BLEACH 死神》動畫開播的20週年，在橫濱地標塔Yokohama Landmark Tower聯乘BLEACH 死神舉辦了紀念企劃展「BLEACH THE LOCUS OF BRAVE」！各位可以在展望台看到作品的壁畫以及享用主題食品，同時亦可以購入BLEACH精品。

4.橫濱地標塔 BLEACH THE LOCUS OF BRAVE 死神展

BLEACHx橫濱Landmark Tower限定套餐⬇

BLEACHx橫濱Landmark Tower精品⬇

BLEACHx橫濱Landmark Tower門票與贈品⬇

活動詳情

活動地點：神奈川縣橫濱市西區港未來2-2-1

活動日期：2024年4月26日至5月26日

活動網址：按此

5.伊藤潤二展｜展出《富江》為首600多張原稿

日本恐怖漫畫大師伊藤潤二將於東京舉辦首個大型展覽，展出多項作品及原稿包括出道作品《富江》為首等，總其約600個作品，更有大量紀念品，各位到東京不妨前往參觀。

部份展覽畫作⬇

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展覽紀念品⬇

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活動詳情

活動地點：東京都世田谷区南烏山1-10-10 世田谷文学館 ２階展示室

活動日期：2024年4月27日至9月1日

活動網址：按此

6.池袋《家庭教師》作者「天野明展」

經典作品《家庭教師》連載20週年，其作者天野明將於東京池袋舉辦大型展覽「天野明展 The Characters」，展覽除了展出《家庭教師》之外，亦會展出《宇宙警探》和《鴨乃橋論的禁忌推理》3部作品的名場面，更有多款紀念品可以購買。

「天野明展」場地圖片⬇

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「天野明展」紀念品⬇

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「天野明展」詳情

活動地點：東京都池袋太陽城文化中心館4樓展覽館B

活動日期：(東京站)2024年5月18日至6月23日

活動網址：按此