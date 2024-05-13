Google 3官方App有盜錄用家聲音嫌疑｜近日《每日郵報》報導指出，Google 旗下部分 App 預設會在未經用戶同意的情況下，側錄用家的語音互動內容。這種做法有機會侵犯用家的隱私，想不被偷錄日常的對話內容，就要使用以下方法避免。



首先，我們需要了解哪些 Google App 會錄製語音數據。根據《每日郵報》引述一名專家的意見，Google Search、Google 助理 和 Google Map 等語音互動功能，都可能預設啟用語音錄製。雖然 Google 表示，這僅是為了改善語音辨識技術，但如未經允許就錄製用家語音的話，依然有機會侵犯用家隱私。同時，一般的用家也不會知道，Google 收集了的聲音，會用在什麼地方。

為了阻止這種情況發生，用家可以手動關閉 Google 帳戶中的語音活動記錄功能。具體操作步驟如下:

1）登錄你的 Google 帳戶，點擊「資料與隱私權」；



2）滑動到「活動控制」，進入「網路和應用程式活動」設置；



3）取消勾選」語音和音訊活動」的複選框；



4）確認更改即可



完成上述設置後，Google 便無法錄製用家的語音數據。值得注意的是，關閉該功能可能會影響語音識別的準確性，但隱私安全遠比這點不便更加重要。

除了 Google 外，YouTube@Unbox Therapy 指出，其他公司的語音助手也可能存在類似隱私風險，比如 Amazon 的 Alexa、Apple 的 Siri 等。因此，用家有必要定期檢查各種 App 和服務的隱私設置，並適當進行調整和授權，盡可能降低個人數據洩露的風險。

+ 15