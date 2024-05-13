家居清潔要升級　3個重點精準挑選掃地機器人　吸力真的很重要

在當今快節奏的生活中，掃地機器人已成為許多家庭的清潔好幫手，它們不僅能夠高效地完成日常清掃任務，還能節省大量時間和體力。但面對市場上琳琅滿目的產品，如何挑選到一款適合自己的掃地機器人，成為了許多消費者關心的問題。



今天小 MA 就來教你如何挑一台合適的掃地機器人！

+ 10

1、吸力永遠是最應該解決的問題

掃地機器人的吸力是衡量其清潔效果的一個重要指標。通常，吸力越大，清理地毯、地板縫隙中的灰塵和毛髮就越徹底。但需要注意的是，過大的吸力也可能增加噪音和能耗。除了吸力，清潔系統的設計也很關鍵，如滾刷類型（橡膠刷、毛刷）、是否有邊刷等，這些都會影響清潔效果，尤其是對於毛髮纏繞的處理能力。

另外，高端掃地機器人往往具備地面識別技術，可以根據不同地面類型（如硬木、瓷磚、地毯）智能調節吸力，實現更高效的清潔。

2、導航與智能化程度也很重要

目前，掃地機器人主要採用激光導航（SLAM）、視覺導航（VSLAM）或混合導航技術。激光導航精確度高，適合複雜環境；視覺導航則更智能，能適應光線變化，但可能會受環境干擾。選擇時要考慮家居環境，如傢俱佈局、寵物活動等，以確定哪種導航技術更合適。

另外，掃地機器人應具備智能規劃路徑的能力，避免重複清掃和漏掃。避障技術也日益成熟，包括碰撞感應、懸崖檢測、物體識別等，確保機器人能在家中安全高效地工作。

3、易用性也很重要

都是手機時代了，用手機來遠程控制 app 操作才方便！一個直觀易用的APP控制界面能讓用戶輕鬆設定清掃計劃、查看清掃記錄等，提高使用便捷性。市面上不同的 app 筆者都用過，雲鯨算是做的不錯的了。

延伸閱讀：家電｜掃地機VS洗地機 優缺點、合適人群一文看清 附推薦產品

+ 13

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】