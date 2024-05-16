iOS 17.5電池續航力測試｜iOS 17.5 更新了包括 iPhone 維修模式﹑跨平台追蹤偵測﹑Podcast Widget等 6 大重。YouTube@iAppleBytes 測試 iOS 17.5 的電池續航力，發現 iPhone 電量的增減參差。



看電量變化前，先點閱iOS 17.5 焦點功能

Apple 在 iOS 17.5 中加入了跨平台追蹤偵測功能，將讓 iPhone 用家知道附近是否有第三方追蹤器，正跟隨著用家一起移動。「維修狀態」新功能，可讓 iPhone 在維修時，無需停用 Find My 和啟動鎖定功能。在 Find My 中可將 iPhone 置於維修狀態模式。

iOS 17.5 電池續航力測試

YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone SE 2020﹑iPhone XR﹑iPhone 11﹑iPhone 12﹑iPhone 13﹑iPhone 15，６款手機進行測試，在滿電的情況和電池健康度約在 90% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 17.5 版本下電池使用情況。

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測試發現，有 3 款 iPhone 的電池續航力下降，包括 iPhone SE 2020（減少 11 分鐘）﹑iPhone XR（減少 32 分鐘）﹑iPhone 13（減少 50 分鐘）；3 款 iPhone 的電池續航力上升，包括iPhone 11（增加 31 分鐘）﹑iPhone 12（增加 11 分鐘）﹑iPhone 15（增加 30分鐘）

雖然部分 iPhone 的電池續航力下降，但 iOS 17.5 除了推出多個新功能外，同時在替 iPhone 帶來高達 15 項安全性錯誤修正，因此仍建議用家盡快更新，以避免安全性錯誤問題。