Melomania M100 開箱｜Cambridge Audio第3代真無線藍牙耳機試玩｜AB類擴音聽英倫HiFi聲｜英國經典音響品牌Cambridge Audio早前推出第3代Melomania M100真無線藍牙耳機，除使用最新藍牙制式、加強ANC主動降噪功能，更標榜英國製造，使用AB類擴音，聽出英倫HiFi味。



AB類放大器夠力水

Cambridge Audio將其CX系列高保真音響擴音機使用的AB類放大器縮細放進M100之內，配上動感十足的定制10mm動圈，力量十足。而且使用了藍牙5.3的Snapdragon Sound和aptX Lossless無線技術，就算無線播放也有接近CD級無損低失真音色。而Cambridge亦對新改良的ANC自適應主動降噪下了功夫，採用反饋和前饋技術隔絕噪音，令到聽歌時的背景聲真乾淨。

Cambridge Audio Melomania M100 真無線耳機 $1,680（鍾世傑 攝）

電量達10小時

以為使用AB類擴音，會比較食電，但M100一次充電竟然都可以聽到10小時（快速10分鐘可聽2小時），如果關閉主動降噪更可長達16小時。充電盒不太重但也可以翻充2次，也支援無線充電，帶去旅行夠用52小時了。

Cambridge Audio Melomania M100 真無線耳機 $1,680（鍾世傑 攝）

M100有輕觸操作，那個細圈圈只是品牌logo，並不是實體鍵。（鍾世傑 攝）

CD音質、細節出色

英國機當然想用英國音樂去試，披頭四、Queen、Sex Pistols是走不了，也聽了一些90年代Britpop 如OASIS、Blur，用M100聽《Wonderwall》，弦樂細節真的好正。Cambridge Audio 果然是英國貨，細膩中是有一份粗獷，音量十足，低音夠沉卻不會過多到聽到人煩，結結實實的震撼人心，人聲和配樂並不會混在一起。另外當然要聽聽古典樂，以柴可夫斯基F小調第4號交響曲試音，Apple有無損版本，首要感覺是背景好乾淨，前段聽一件一件樂器層層疊上去，好有層次感，而且真的好夠力！市面有些標榜靚聲的貴價藍牙，戴上耳冇氣冇力，推盡100％音量也不夠喉，任你細節再豐富，要留在家中才聽得清楚，就真係「嘥氣」。

作為Blur支持者並無偏心，再用M100聽OASIS《Wonderwall》，弦樂細節真的好正。（鍾世傑 攝）

以柴可夫斯基F小調第4號交響曲試音，背景好乾淨，樂器好有層次感。（鍾世傑 攝）

專用手機app 七段調音

Cambridge Audio亦有M100 製作全新「Melomania Connect」手機應用程式，首要要大大力讚，這個app內可以選擇非常地道的香港粵語聲音回饋，有少女聲講「降噪、關閉」。另又可以調整ANC降噪以及七段EQ均衡器。如果你使用的是支援LE Audio音頻和LC3音頻編解碼器的ANDROID手機，將有更多項目可以自訂。(Cambridge Audio 2882 4000)