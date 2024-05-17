iPhone 16 Pro Max 6.9"芒模型機曝光｜今年即將在 ９ 月推出的 iPhone 16 系列，網絡上已有很多傳聞，近日再曝光 iPhone 16 Pro Max 機身大小將從 6.7" 增加到 6.9"，X@ZONEofTECH 更有一張 iPhone 16 Pro Max 的模型機，與 iPhone 15 Pro Max 比較的圖片，新機與成為 Apple 史上最大 螢幕的手機。



X@ZONEofTECH 發佈，展示了一個 iPhone 16 Pro Max 的模型機與一部 iPhone 15 Pro Max。模型機與尚未發佈的 iPhone 的尺寸和設計大多是相符。據傳聞，Apple 打算把最高階機型尺寸增加約 0.2"，增加至 6.9"。

(圖片來源：X@ZONEofTECH）

iPhone 16 Pro 預計也將從 6.1" 增加到 6.3"，隨著兩款 iPhone 16 Pro 機型都尺寸增加，預計長度和寬度也會超過 iPhone 15 Pro 機型。更重要的是，機身的厚度將保持不變，但由於尺寸增加，重量可能會稍微提高。

值得注意的一點，傳聞 Apple 還將為 iPhone 16 Pro 機型採用邊框縮減（BRS）技術，預計會縮小螢幕黑邊的尺寸，可在相同尺寸下提供更大的顯示空間。另外，iPhone 16 Pro 的螢幕在典型 SDR 下的亮度，可能會提高 20%，達到 1,200 尼特。這些改變加在一起，可能會大幅提升螢幕觀賞體驗。

隨機身變大，機身多出來的空間有機會塞入更大的電池，iPhone 16 Pro Max 的電池容量可從 4422mAh，加大到 4676mAh，繼續蟬聯 iPhone 系列電池續航力最強的機款。與此同時，預計 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 將與前代產品一樣，保持 6.1"和 6.7" 大小。

資料來源：MacRumors