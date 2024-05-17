iPhone 16 Pro Max 升級6.9"芒模型機曝光｜新按鈕/邊框特色公開
iPhone 16 Pro Max 6.9"芒模型機曝光｜今年即將在 ９ 月推出的 iPhone 16 系列，網絡上已有很多傳聞，近日再曝光 iPhone 16 Pro Max 機身大小將從 6.7" 增加到 6.9"，X@ZONEofTECH 更有一張 iPhone 16 Pro Max 的模型機，與 iPhone 15 Pro Max 比較的圖片，新機與成為 Apple 史上最大 螢幕的手機。
X@ZONEofTECH 發佈，展示了一個 iPhone 16 Pro Max 的模型機與一部 iPhone 15 Pro Max。模型機與尚未發佈的 iPhone 的尺寸和設計大多是相符。據傳聞，Apple 打算把最高階機型尺寸增加約 0.2"，增加至 6.9"。
iPhone 16 Pro 預計也將從 6.1" 增加到 6.3"，隨著兩款 iPhone 16 Pro 機型都尺寸增加，預計長度和寬度也會超過 iPhone 15 Pro 機型。更重要的是，機身的厚度將保持不變，但由於尺寸增加，重量可能會稍微提高。
值得注意的一點，傳聞 Apple 還將為 iPhone 16 Pro 機型採用邊框縮減（BRS）技術，預計會縮小螢幕黑邊的尺寸，可在相同尺寸下提供更大的顯示空間。另外，iPhone 16 Pro 的螢幕在典型 SDR 下的亮度，可能會提高 20%，達到 1,200 尼特。這些改變加在一起，可能會大幅提升螢幕觀賞體驗。
隨機身變大，機身多出來的空間有機會塞入更大的電池，iPhone 16 Pro Max 的電池容量可從 4422mAh，加大到 4676mAh，繼續蟬聯 iPhone 系列電池續航力最強的機款。與此同時，預計 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 將與前代產品一樣，保持 6.1"和 6.7" 大小。
資料來源：MacRumors