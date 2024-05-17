Sony BRAVIA 9 電視香港行貨65吋售$33,999｜Sony BRAVIA 電視系列2024年重新洗牌，Soundbar家庭影院音響系列將合拼並改名 BRAVIA Theatre 系列，以後軟／硬件兩邊都會更統一。即日公開了Sony BRAVIA 9、BRAVIA 8、BRAVIA 7 3個不同階級的系列，以及4款家庭音響新作。



Cinema is Coming Home 重整家庭影音系列

香港人愈來愈不喜歡出街，在家睇戲、打機、睇波，因此「家庭影院」產品需要將會增加，2024 年 Sony BRAVIA 將以「Cinema is Coming Home」為口號，重新整合家庭影院需要用的電視屏幕及Soundbar 音響，而型號及產品線都會簡化：

Sony BRAVIA 9 電視香港行貨65吋售$33,999 （鍾世傑 攝）

XR Backlight Master Drive

Sony BRAVIA 新系列的機身設計簡單，最緊要是做了一體成型超幼邊框，旗艦款 Sony BRAVIA 9 將為唯一的Mini LED 型號，是系列史上最高亮度的4K電視，更想出以獨家設計的「XR Backlight Master Drive」LED控制組件，以AI高速分析畫面內容，比如那個是黑位，獨立調節每個位置所需的光暗對比度，並以人臉識別人物位置，令膚色更靚。

Sony BRAVIA 9 將為唯一的Mini LED 型號，是系列史上最高亮度的4K電視（鍾世傑 攝）

自定語音清晰音量／睇劇睇波一流

音響方面，BRAVIA 9 全球首創配備波束高音揚聲器，而全批BRAVIA 2024新機亦都加強了內置喇叭的水準。如配合BRAVIA Theatre喇叭，除了享受 360 spatial sound mapping 360度環繞音效，BRAVIA的內置喇叭，可以做到人聲位置與電視高度一置。新的AI更可將對人聲抽離，深夜睇劇睇波，不用開太大聲，都可以獨立提高人聲音量及清晰度。亦可反向使用，比如嫌Now某講波佬太偏心太多廢話，可以校低佢把聲。

BRAVIA 9 全球首創配備波束高音揚聲器（鍾世傑 攝）

還有其他型號選擇

BRAVIA 8 系列使用OLED 面板，雖然亮度較9系低，但勝在可平玩大屏；再次一級的 BRAVIA 7 為Mini LED 機種，亮度及可視角度則略低於9系擇。還有定價最抵、提供最多尺寸選擇的 BRAVIA 3。

BRAVIA 8 系列使用OLED 面板，雖然亮度較9系低，但勝在可平玩大屏（鍾世傑 攝）

Sony BRAVIA 9／8／7／3 尺寸選擇清單

內置 Sony Picture Core ／Netflix／Prime Video

全系列都內置了Sony Picture Core 影視平台，各BRAVIA 9/8/7 系列買新機已包24個月免費睇，BRAVIA 3則有1年分，之後可附費追加。另外機內還有內置Netflx以及新加的Prime Video介面，可以睇《哥斯拉-1.0》！

全系列都內置了Sony Picture Core 影視平台，各BRAVIA 9/8/7 系列買新機已包24個月免費睇。

有埋remote play功能無線打PS5

Sony BRAVIA 的2024年機款，還跟PlayStation 5合作，內置remote play功能，比如你的PS5放在房內，可以通過WiFi無線轉駁到大廳的大電視打。過去這功能只能在手機平板使用，機迷應該會很高興。（順帶一提BRAVIA 9系訂機有PS5主機套餐）

Sony BRAVIA 的2024年機款，還跟PlayStation 5合作，內置remote play功能。

現時索尼香港只公開了BRAVIA 9系價錢：

BRAVIA 9 85吋+PS5主機及PSVR2眼罩：$129,999

BRAVIA 9 75吋+PS5主機及PSVR2眼罩：$61,999

BRAVIA 9 65 吋+PS5主機：$33,999

即日起至7月1日可上網預訂，同步訂購款新Soundbar：BRAVIA Theatre Quad 、Bar 9、Bar 8 即減$2,500。

