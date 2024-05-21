數字人民幣YouTuber北上深圳實測｜每到假日就有很多港人北上旅遊﹑吃飯，內地主要使用電子支付工具，如果沒有支付寶或內地微信支付的話，的確不太方便。近日香港成為首個數字人民幣的跨境試點，港人可以使用香港手機號碼，開立數字人民幣錢包，在內地主要城市直接使用數字人民幣支付。



數字人民幣

數字人民幣基本上就是實體人民幣，只不過是存在手機中，好處是無需綁定內地銀行卡和內地手機號碼，申請比較簡單﹑方便。只要把港幣透過轉數快轉帳，就能根據當日的匯率馬上兌換成數字人民幣，在內地消費時支付使用。

數字人民幣開設步驟

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數字人民幣錢包餘額上限，限於 10,000 元人民幣，單筆支付金額限額 2,000 元， 日累計支付金額限額 5,000 元，而每年累計支付金額限額 50,000 元。

數字人民幣看上去非常方便，完全不用內地銀行和內地手機號碼，就能開通數字人民幣錢多，但實際使用上又如何呢？YouTuber@「西DorSi偽中產生活態度」實測數字人民幣的使用情況，發現現時沒有想像中的實用。

（圖片來源：YouTube@西DorSi偽中產生活態度）

支付方法沒想像中方便

數字人民幣可以出示付款碼﹑掃描商家收款碼，以及透過輕觸式感應支付。可是，「西DorSi」實測後發現很多商家就算有輕觸式感應支付工具，也不能感應到數字人民幣 App，大多只能透過出示付款碼和掃描商家收款碼支付，大大減低支付的方便程度。

（圖片來源：YouTube@西DorSi偽中產生活態度）

支援情況不普及

「西DorSi」在深圳進行實測，發現仍有很多商戶不支援數字人民幣支付，就算店內有貼上數字人民幣的 Logo，但竟然也不能支付，最後也只能使用支付寶﹑微信支付﹑雲閃付等。與香港最接近的深圳也不普及數字人民幣的情況下，很難想像國內其他大城市的支援情況會比較好。

（圖片來源：YouTube@西DorSi偽中產生活態度）

（圖片來源：YouTube@西DorSi偽中產生活態度）

網上支援情況同樣不足

「西DorSi」同時實測了使用數字人民幣，在內地的 App 進行支付及轉帳，發現支援情況也不理想。雖然支付寶﹑京東都支援數字人民幣，可是只能使用中國手機號碼開通的錢包，即大多數使用香港手機號碼開通的數字人民幣也不支援。

（圖片來源：YouTube@西DorSi偽中產生活態度）

目前數字人民幣雖未普及，可以其功能上的確存在很大的潛力，將來如有更多商戶支援的話，將會是港人北上消費使用的一個良好電子支付工具。

資料來源：YouTube@西DorSi偽中產生活態度