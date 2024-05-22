iPhone 15 天貓618減價高達$2300｜iPhone 向來會在新一代快將推出時，以減價清貨賣上一代機款，可是一般都只是幾百元的減價幅度。近日，天貓推出 618 促銷活動，Apple 官方旗艦店在即日起，至 5 月 28 日 iPhone 15 系列最高減 ¥2,300。



根據中國媒體「快科技」指出，由即日起至 5 月 28 日期間，Apple 在天貓 618 活動推出促銷優惠，疊加多重優惠後，iPhone 15 系列的售價減 ¥1,400～¥2,300，這個減價對 iPhone 來說可說是破天荒。

使用優惠券後 iPhone 15 價格為 ¥4,500起﹑iPhone 15 Plus 為 ¥5,599 起；iPhone 15 Pro 為 ¥6,099起﹑iPhone 15 Pro Max 則減最多，為 ¥7,949起，減逾 ¥2000。

在創新低的價格面前，天貓 618 活動開始一小時，Apple 產品的成交金額已超過 15 億人民幣。「快科技」認為，Apple 會在中國地區作出大幅度的降價，是與華為﹑小米﹑OPPO﹑vivo等國內手機品牌，在市場上給予的競爭壓力有關。

在 Techlnsights 的報告指出，2024 年第一季度，中國智能手機市場排名中，Apple 連前 5 名也進不了。可是，在降價的吸引下，15 億人民幣成交金額也可見中國用家對 iPhone 仍有很大需求。

+ 4

另外，購買中國版 iPhone 也要留意一點，就是中國版的 iPhone 15 Pro Max 不支援 FaceTime﹑AirPlay﹑只有 WiFi 6。

資料來源：快科技