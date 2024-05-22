HONOR Magic V Flip渲染圖曝光　傳以上半機背作副屏令人眼前一亮

自 OPPO Find N2 Flip 大幅擴展機背外屏可視尺寸開始，眾品牌細摺手機爭相試圖加大這組主要用作顯示通知副屏的畫面表現。近日網絡流傳疑似 HONOR 全新細摺 Magic V Flip，據傳將採用整組上半機背作為副屏空間，相當搶眼。



國內爆料達人「定焦數碼」早前在其微博帳號透露，參考消息源提供資訊，繪製了首個疑似 HONOR Magic V Flip 細摺的機背外觀渲染圖。

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圖片中可以看到 Magic V Flip 機背上半部份，除圓形攝像模組外將全面為副屏所佔據，而爆料人亦提到這組機背全面屏，將用上專屬軟件工具以加強其畫面功能。

與此同時國內爆料達人「數碼閒聊站」亦透過其微博帳號，展示了 Magic V Flip 框體物料照片（上圖），當中顯示其機背上半似乎僅具備邊框部份，代表整個機背將嵌上超大面積外屏，加強了前文提及的全面屏外屏說法。

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