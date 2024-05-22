CASETiFY 宣布推出 JoJo奇妙冒險 第3部手機配件系列，5月29日正式上架，JoJo 作者荒木飛呂彥出名護膚註顏有術，而CASETiFY就出名保護性強，真是一拍即合，JoJo fans到時記得瘋狂：Order Order Order Order！



CASETiFY x JoJo奇妙冒險取材自最具人氣的第3部，5大主角系列背景為JoJo標誌性的雙色格仔，配以主角插圖，除了承太郎、花京院、波納尼夫、祖瑟夫‧祖斯達、穆罕默德，當然還有大波士Dio迪奧。不過就沒有星之白金、世界等替身使者選擇。

5大主角系列機套，除了防撞邊，還可以選基本的膠邊。

Dio迪奧款式有時間倒流功能，會在手機趺落地前自動發動。（誤）

廣告主打款式：JoJo祖斯達家族血統獨有的五芒星紋身，並以patchwork貼紙方式加上JoJo系列最具代表性的小物、角色、型聲字圖案。加配以承太郎校服上金屬鏈為意像的手機帶，造型非常帥氣。

JoJo祖斯達家族血統獨有的五芒星紋身

以承太郎校服上金屬鏈為意像的手機帶，造型非常帥氣。

喬喬fans會發現埃及遠征隊還欠一大要角！別擔心CASETiFY波有忘記伊奇，更獨立為牠設計了一款Monogram款式機殼，點以下圖輯就可以睇到。（還有每集完結時必定見到的To be continued!!!字樣款式）

Fans認得這款AirPods Max 耳機飾物是甚麼東西嗎？是祖瑟夫‧祖斯達的替身隱者之紫呀！