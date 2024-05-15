Sony Xperia 1 VI $9699 起5.15開訂｜索尼新一代旗艦級智能手機Sony Xperia 1 VI 將於5月22日發售，新機在影相方面比Xperia 1 V質素更高，且操作更簡單實用，定價$9699起（256GB版本），5月15日佛誕開訂，更送總值最高達1799的禮品，即睇試玩報告。



三色機身｜先睇屏幕尺寸變化

新機樣子跟5代變化很少，最大改變是機背相機模組顏色會跟足三款機身一致，不會再出現白機、黑色鏡頭組件兩截色問題。另外，很多人詬病Xperia 1 V 屏幕的橫直比過於扁長，睇片會少了一截，而且屏幕改回19.5：9 橫直比，放棄4K芒使用FHD+ OLED屏，省電之外有1－120Hz 可變更新率。核心方面行Snapdraon 8 Gen3，電量達5000mAh。

三色機身｜先睇屏幕尺寸變化

冇錯！Lolly Talk 將再為Sony當手機代言人，Sinnie 做center。(鍾世傑 攝)

新機樣子跟5代變化很少，最大改變是機背相機模組顏色會跟足三款機身一致

Xperia 1 V（相中反方手機） 屏幕橫直比較長，1 VI將重新改回19.5：9 橫直比（相片前方手機）。

Xperia 1 V屏幕橫直比較長（前面），1 VI將重新改回19.5：9 橫直比（後面）。

Xperia 1 VI 影相升級01｜整合影相app

Sony Xperia 1 VI 的相機未有像國產手機加入AI 修圖，走向仍然是比較想像Alpha 相機的操作感覺注入手機，但亦有從善如流，將三個影相拍片app：Photo Pro / Video Pro / Cinama Pro 三合一，可以控制快門／iso參數的pro影相介面簡單了很多，不過記者就不太喜歡長按快門掣才可以在Photo Pro 跳到拍片的Video Pro介面。

三個影相拍片app：Photo Pro / Video Pro / Cinama Pro 三合一

加入「Sun Light Vision」功能，令亮為提升50％，日光下影相拍片睇到更多。

Xperia 1 VI 影相升級02｜長砲加至170mm

首個最明顯改良是120mm光學長焦加強至85mm－70mm，改用Exmor T for mobile CCD感光元件，本身低噪少了很多，試玩當日影對面海的大廈仍可清楚看到細節，雖然如上文所言，沒有用AI修圖減少雜訊，好處是沒有變成美圖秀秀磨皮相流失細節。

85－170mm光學變焦長砲試相

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Xperia 1 VI 影相升級03｜長焦微距更可手動對焦影玩具一流

現時絕大部份智能手機微距，包括iPhone 15 Pro Max，都係使用廣角鏡去做，而Sony就決定令手機微距更接近單反相機的體驗，Xperia 1 VI 係用長焦鏡頭去拍攝微距相片，好處有幾個：

1：首先不會像廣角鏡影marco般，手機要跟緊貼主體， 不怕手機跟雙手遮檔光線令重體太暗。長焦微距放大率較高，鏡頭同物件嘅距離貼近肉眼所見，變形少還原度更高。

2：Xperia 1 VI 微距拍攝更可用手動微調對焦，並以「峰值對焦」顏色綑邊提示，比如放大公仔頭部，確保眼睛位置對焦清晰。

3：這個好處亦可在人像拍攝上得益，大家以後拍人像，試試開用廣角／長焦比較一下，會發現長焦拍出來的臉型會像美圖了一樣，更小顏，而且背景壓縮感更強，主體更突出。

Xperia 1 VI 影相升級04｜全新肢體對焦

Xperia 1 VI 有399個對焦點，除了人臉、眼部對焦，更以AI去計算人體動作，在追蹤對焦拍攝時，被攝主體忽然被物件遮蔽臉部，又或是轉身背向鏡頭，系統會懂得繼續focus在身體，當主體臉部重新出現時又會重新回到眼部對焦，當中近乎無縫接駁，拍片很有用。

Xperia 1 VI 更多試相

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Xperia 1 VI 影相升級05｜全新散熱系列

手機拍4K片，常常都會搞到機身超熱，Sony機還有防過熱機制會即庴暫停拍片。Sony 在 Xperia 1 VI 首次加設 Vapor Chamber 散熱系統，將CPU及CCD運作時的熱力盡快抽走，都算是影相體驗的改良。

5.15開訂 256GB $9699 / 512GB $10499

Sony Xperia 1 VI 5月22日發售，5月15日 16:00起至5月21日晚11:59接受預訂，加送總值最高達1799的禮品：1）連支撐架手機殼：2）送LinkBuds S耳機（$999）或加$999要WF1000XM、或加$999要Vlogging手柄及外置屏套裝：3）如果買家之前有買過Xerpia手機，將再享有Xerpia to Xerpia 特選客戶優惠，獎你多500蚊超市coupon。

Sony Xperia 1 VI 5.15開訂 256GB $9699 / 512GB $10499

同場睇入門機 Sony Xperia 10 V

同場還公開了入門機 Sony Xperia 10 V，機身有16mm、26／52mm 3焦距雙鋼，超輕巧164g IP65/IP67防塵防水機身，有3色選擇，個人就最喜歡藍色。其相機雖然沒有pro mode，但一樣重新設計更簡單易用，並加設1分鐘快剪短片video editor及原生相機filter，電量可用足2日。5月15日開售：首批優惠價$2999 (原價＄3499，加送手機保護套及Sony SRS-XB100防水藍牙喇叭)

同場睇入門機 Sony Xperia 10 V

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玩後感：Sony Xperia 1 VI 在影相拍片方面的改良，看似微細、實際上是極之好用。誠意，手機取代相機已是大勢，相機質素也是手機用家選購／換機升級時的重要考慮，但新手機開始欠缺影相以外的賣點特色，那家廠盡快想出實用／強勁／搶眼的AI玩法融入手機，或者成為下一位贏家。

