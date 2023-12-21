動漫手機殼多如星數，很少做得像CASETiFY聯乘系列般帥，新作《NARUTO 火影忍者》聯乘系列活用「火影」木之葉忍村的紋章，以及敵軍「曉」的紅雲為基礎，設計出一系列型格的手機保護殼，NARUTO粉絲必買、貫徹你的忍道。



角色必殺技+忍紋手機殼

全個cross-over分多個風格的系列：最基本的人物造型Bounce 極強防摔手機殼，先有模仿Naruto漫畫logo的CASETiFY字樣，再以角色必殺技插圖，配上相應的忍紋，比如鳴人就是螺旋丸+九尾封印紋章、卡卡西老師是雷切+萬花筒寫輪眼等等，如果是我就一定選最強大、最溫柔的四代目火影水門，他平時的商品真的不多呀！

最基本的人物造型case，以角色必殺技插圖，配上相應的忍紋。

CASETiFY Club 會員購物送特別版貼紙

另外，你看到上圖中那些像「龍珠閃卡」的卡牌嗎？原來這是專為CASETiFY Club 金級或銀級會員而設的特別版貼紙，於官網或門市入手《火影忍者》系列產品，即可獲得一套，先到先得，送完即止。

CASETiFY Club 金級或銀級會員於官網或門市入手《火影忍者》系列產品，將可以獲得特別版貼紙一套，先到先得，送完即止。

曉之紅雲AirPods Pro 保護套1月推出

想低調一點也可以，CASETiFY分別以曉之紅雲、角色紋章大集合、代表九尾力量的斑紋，設計了3個系列，記者自己就一定會揀曉之紅雲！順帶一提1月還會推出立體造型的曉之紅雲AirPods Pro 保護Case呢！

記者自己就一定會揀曉之紅雲！順帶一提1月還會推出立體造型的曉之紅雲AirPods Pro 保護Case呢！

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特別值得一提是這個木之葉忍者頭帶款式，有手機殼和AirPods Pro保護殼，電話掛繩上竟然有兩支忍者飛鏢「苦無」，真的非常有心思，又很中二病，喜歡！

CASETiFY《NARUTO 火影忍者》手機保護套系列 (兼容 iPhone、Samsung、Google 裝置)，售價由HK$319起。其他電子及生活配件由 HKD $279 起