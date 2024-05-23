五條悟復活．咒術迴戰261｜《咒術迴戰》要角五條悟（原名：五条悟）在去年9月戰死，震撼全球漫畫迷，當時已經有人估計五條悟必定會復活。8個月後，五條老師真的回歸了、但代價是犧牲另一位非常多fans的角色，手法卻惹粉絲不滿，網民甚麼粗口問侯作者：「點解要搞死兩個角再2合1，係咪覺得將2個熱角合體=大熱角？JM9！」

久等2年半後活｜轉眼慘死如小丑

（先來一少段回顧，方便不想看到劇透的人離開）《咒術迴戰》作者芥見下下處理五條悟的手法一直被受詬病，由於設定得能力太無敵，2020年《澀谷事變篇》（第91話）起安排他被獄門疆封印了2年半（不是劇中時間線，而是實際由2020年至2023年），在2023年8月的221話中才正式「放監」，自信十足的他一次過大戰兩大敵人「宿儺」和「魔虛羅」，但幾集過後又無先兆地被斬開兩邊，網民表示不是反對角色戰死，嬲的是要他被封、復活、戰死都是全無鋪排，硬推高潮。

咒術迴戰236五條悟死亡招惹不滿！網民2年前神預言五條死相？

《咒術迴戰》動畫／漫畫圖片

⚠️⚠️注意：以下為未發售《少年JUMP》網上劇透⚠️⚠️

五條悟在2023年9月戰死，終於等了又等……等到2024年5月23日，網上傳出5月27日發售的最新《週刊少年JUMP》內的《咒術》261話內容（由於相片為非常上載，hk01就不轉載相片了），證實五條悟真的復活了，手法如下：

另一要角乙骨憂太在2月初的連載故事中，被宿儺腰斬，當時網民覺得五條、乙骨都死了，《咒術》已不用看下去。誰知在「咒術261」故事回帶到乙骨憂太未死之前，原來他偷了腦花（羂索／即是假夏油杰）的術式，將自己的腦袋移植到五條悟的身體（五條悟雖然被斬成2.5條，不過又砌返埋一舊），玩法比《龍珠》的融合更恐怖。

設計圖片

2.5條悟+2.5個乙骨憂太

重新出場的五條悟，實際上是五條悟身體加上乙骨憂太的腦袋，乙骨憂本身能力就是術式「模仿」，加上「五條憂太」擁有了正條的六眼，最後一格見到乙骨已經做出了五條悟招牌手勢（不過改成乙骨慣用的右手），下集應該就會使出五條的術式。

網民覺得這手法很難看，尤其惹怒了「戀愛戰士」乙骨本身的fans，覺得自己愛的角色已經被弄死了，現在還要來個二合一，是否以為將兩個紅角合體，就會誕生出全新的超紅角？另外又有人笑言，芥見下下是否看了《勇氣爆發》，想抄襲當中BL劇情，一位男主角死後化為機械人，再與另一男主角人機合一，更打趣說乙骨和五條會不會腦內聊天：「憂太、快進入我裡面吧」「憂太、是時候出絕招了」「憂太、那裡還不行」……

《勇氣爆發》截圖