咒術迴戰 236 五條悟（五条悟）被殺、引讀者不滿｜正當人氣少年漫畫《咒術迴戰》動畫播放到「澀谷事變篇」高潮位，同週《少年JUMP》漫畫連載竟安排人氣最強、上中下路無對手的要角「五條悟」被殺，引來網民極度不滿！



少年JUMP角色常領便當，咒術fans何解大怒？

《咒術迴戰》，本作品是由日本漫畫家芥見下下在2018年開始連載，五條悟（原作正寫：五条悟）為劇中最強咒術師，出生於擁有無下限術式的五條家，生來擁有【六眼】能干涉原子等級的物質、支配空間。由於作者早期設定得五條悟的能力過於強大，埋下爛尾伏線。且五條悟與好基友「夏油傑」CP人氣太強，人們已忘記虎杖悠仁才是男一，作者終在2020年《澀谷事變篇》（第91話）中以奇招封印五條悟，一直封了2年半，五條悟在2023年8月的221話中才正式放監！

漫畫內頁截圖

三方戰佔盡上風｜轉眼慘死如小丑

五條悟認為自己絕不可能戰敗、性格向來是目空一切。回歸後，是一場跟兩大敵人宿儺和魔虛羅的三方混戰，，五條悟理論上在現世是無人能敵（否則2年半前不用封印他），身懷「六眼天賦」可察覺所有變化、無下限術式的最強防禦，明明上集仍佔盡上風，樣子還「串串的」勝券在握。

一集過後竟然變狗熊，作者忽然解釋魔虛羅能夠不斷適應對手招式，更想出連同五條本身存在空間都一併割去的絕招。他先廢了五條一條手臂，之後兩面宿儺見有機可乘，即時模仿這招「次元斬」，將五條悟攔腰斬開兩邊！網民怒了！

漫畫內頁截圖

日本Twitter網民圖片

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儺宿配音員劇透、有網民2年前神預言五條死相

儺宿配音員諏訪部順一被發現在7月已在Twitter偷偷劇透五條之死，他po了一件餅8字型的餅乾（跟五條招式「捌」同名），並用刀在中間將餅乾劈開兩邊，網民如今才知道是甚麼一回事。另外，有台灣網民2年前不小心弄斷了五條悟的立牌，神預言了五條的死相！

第一怒｜等你兩年半咁快又死

苦苦等了2年半，五條出場不到6集就領便當。有網民表示五條被封後《咒術》根本難看，忍那麼久就是等5t5復活：「封咁耐出黎就即死、我呢兩年睇左乜？」有人分析，五條悟之所以死得突然，是作者自作聰明，突發安排他跟動畫高潮劇一幕同步上演。誰知引不起熱話，反而大炎上。

被封卹了2年半，五條悟出場不到6集就領便當

第二怒｜作者無視設定邏輯

網民能接受五條死亡，但不能接受五條死於作者的「上帝之手」：芥見下下一向強調故事中的術式相剋設定，解釋了五條何解無敵，卻自己吃書改設定：「無視晒所有自己整出黎既設定同邏輯，如果現行設定諗唔到點贏，就瘋狂加新設定，加到贏為止」指作者已經拋棄邏輯，為了驚喜劇情為反而反。

第三怒｜此敵人比五條更強、當初又何解被封？

網民更加恥笑的是作者這種不斷加設定自圓其說的做法，魔虛羅過去就曾多次與五條家的祖先戰鬥，最後被封印。作為五條家最強當家的五條悟都要輸，那先代又是怎樣封印魔虛羅？這種前後矛盾的故事，再看下去也沒意思，不少讀者都表示：「睇多幾期，唔對路就棄書！」