HOLO「紙片人」大受宅民歡迎，原來Nintendo在23年前已率先將Mario化身為紙片公仔「Paper Mario」，續集《Paper Mario RPG》5月23日將於Switch上重製復出，瑪利歐變成一個「扁撻撻」的紙卡人，進入既是2D卻又好立體的摺紙世界大冒險。



Paper Mario RPG 廿年前率先玩紙片人

《Paper Mario RPG》已是紙片瑪利歐第2集，顧各思義比上集追加了入村莊行動、在地圖四處搜尋、舞台解謎等新元素，而Mario在新世界除了吃蘑菇或花花變身，更能利用「紙片人」特性，比如摺成紙飛機作長距離飛行、圈成圓在細小的地道滾動，Zip入極狹窄的夾縫進入隱藏版圖，玩法超乎你我想像力。

紙片Mario新變身：紙飛機

紙片Mario新變身：紙捲

舞台設計層出不窮，令人腦洞大開

Mario本身就分為2D橫向及3D冒險兩類版本，但《Paper Mario RPG》就更有特色，Mario是一張卡紙，本身是「扁撻撻」的，但卻可以在遊戲版圖中360度行動。故事舞台內所有東西都是由2D平面的紙張摺合而成，紙張可摺疊、切割、輕薄得可以用吹開，尋找新出路的方法層出不窮，令人腦洞大開。

Mario走入摺紙世界後，自己都變了「扁撻撻」的紙片人。

故事舞台內所有東西都是由2D平面的紙張摺合而成。

紙張可摺疊、切割、輕薄得可以用吹開，尋找新出路的方法層出不窮。

RPG重要元素：伙伴組隊

而今次新故事亦有很重RPG元素，並不平日單純的庫巴搶走公主，英雄救美咁簡單。發展下去，Mario將需要解釋一個「千年之門之謎」。而提到RPG，當然少不了同伴，《Paper Mario RPG》除分為控制瑪利歐、碧姬公主、龍王庫巴的版圖，享受三種不同的玩法。你更可以收集各種用途不同的紙片同伴，在適當時候要更換操作角色，方可順利過關。

碧姬公主的部份以對話及解謎為主，她正跟ChatGPT傾心事。

庫巴可以巨大化，橫向動作版圖很爽快。

兼具動作及回合制RPG元素

《Paper Mario RPG》有豐富而創新的RPG冒險元素，新鮮而餘卻不難玩，基本過版操作方法與平時打Mario相差不遠，不用怕需要高超技術、狂煲game升Lv才可以打爆機。而去到打波士及重要的戰鬥，就會進入「紙模型劇場戰鬥」，是一個回合制+簡單動作操作的ARPG戰鬥，先以指令方式選招，之後仍需要夾timing按掣，才能一招K.O.對手。

ARPG戰鬥，先以指令方式選招

之後仍需要夾timing按掣，才能一招K.O.對手

產品由任天堂（香港）贊助提供

Nintendo Switch 《紙片瑪利歐 Paper Mario RPG》

實體版+DL版各售：$358

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