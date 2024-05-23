對於部分用家來說，旗艦級的手機並不吸引，反而 $3,000～$5,000 的中階機更吸引到追求性價比的用家。因此，Apple 將推出的 iPhone SE 4，亦成為部分果迷關注的新品，近日更流出了傳聞售價。



iPhone SE 4 發佈日期和價格

根據《The Information》的最新傳聞，iPhone SE 4 將於 2025 年春季推出，這與之前每一代 SE 的發布時間一致，錯開了旗艦 iPhone 的發布日。至於定價方面，RevegnusX 上的一份已被刪除的消息透露，iPhone SE 4 的價格將保持目前 429 美元的定價，即大約$3,699～$4,999。不過也有消息指出，有機會提升 10% 的價格。

有傳聞i Phone SE4 預測將從＄479美元起跳（圖 AppleTrack）

外觀設計

即使 iPhone SE 3 的設計仍然源自 iPhone 8，採用 4.7 寸 LCD 螢幕，帶有厚重的邊框和 Home 掣，感覺已經過時，讓它成為目前唯一仍在使用 Touch ID 而非 Face ID 的 iPhone 機型。

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根據《The Information》的報導，iPhone SE 4 的設計將仿效 iPhone 14，意味著將會採用 Face ID 和全觸控螢幕前面板。雖然可能仍會配備「Ｍ字額」而非動態島，但至少升級為 6.1 寸 OLED 螢幕，不僅螢幕空間更大，色彩、對比度和亮度也將大幅提升。

另一個傳聞是添加動作按鈕。這一功能首次出現在Apple Watch Ultra﹑iPhone 15 Pro和 15 Pro Max 上。用家也可以透過動作按鈕，自訂 iPhone SE 4 的快捷操作。

iPhone SE 4 CAD圖曝光



可以確定的是，與iPhone 15一樣，iPhone SE 4將從 Lightning 接口轉為 USB-C。同樣是因為歐盟的規定，必須做出這一改動。目前不確定將採用多快的傳輸速度，但為了控制成本，可能會使用標準 iPhone 15 上較慢的 USB 2.0 級別接口。

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規格方面

iPhone SE 4 或會搭載 A17 處理器，即目前應用於 iPhone 15 Pro 上的晶片。MacRumors 指出，iPhone SE 4 或會配備 4800 萬像素鏡頭，比例 SE 3 的 1200 萬像素有飛躍提升。鑑於現時 App 和 iOS 的內容，64GB 儲存空間已越來越難以為繼，更不用說還要加入 4800 萬像素的照片。因此，iPhone SE 4 應該不會再有 64GB 選項，最低也在 128GB 起跳，但不確定會或推出 512GB 大容量。

資料來源：Pocket-lint