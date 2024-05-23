iPhone 16渲染圖與機模曝光　備5種顏色相機垂直排　這些賣點夠嗎

據傳蘋果即將發布最新款iPhone 16手機，但尚未有確切的發布時間。今天，蘋果官方賬號Majin Bu發布了一條推文，引發網友關注。



在推文中，Majin Bu問：「什麼理由可以說服你購買iPhone 16」並分享了一張iPhone 16標準版機型的渲染圖。這張渲染圖顯示出了與之前報道相符的設計風格，包括垂直排列的攝像頭、更窄的邊框和後置指紋識別模塊等。

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此前曝光的圖片顯示，iPhone 16背面相機部分有所調整，但具體細節仍待確認。此外，在郭明錤發布的消息中提到，今年的iPhone 16系列將會有五種顏色可選，其中包括黑色、綠色、粉紅、藍色和白色，並且黃色會變成白色。

iPhone 16備受關注的原因是它將使用全新的設計語言和更強大的性能配置。儘管目前還沒有官方公布過具體規格和價格，但市場傳聞稱該機可能會採用A17處理器、支持5G網絡、配備更高端的相機系統以及擁有更大容量的電池等。如果這些傳聞屬實，那麼iPhone 16將是蘋果公司近幾年來最重要的產品之一。

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