電飯煲內膽洗米會弄傷塗層？電飯煲11大使用禁忌｜電飯煲是每個家庭在廚房中必備的家電之一，不過看似簡單的使用方法，很多人都可能有個錯誤的使用習慣—在內鍋直接洗米。近日，PTT 上有台灣網民發文問，是否不能用電飯煲內鍋洗米，聽說會令塗層剝落，那到底真相如何呢？聽聽日本家電牌親授電飯煲11大使用禁忌



PTT 網民發文問到，在網上看到人分享日本品牌的電飯煲內鍋，只能用來煮飯，不可以用在內鍋中直接洗米，原因是洗米的過程中，會破壞內鍋。其他網民大多同意這個說法，認為：「用內鍋洗米，沒幾天就磨光塗層了」、「米很硬，久有刮痕而已」、「洗久了會黏鍋」等。

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由於內鍋表面通常塗有不黏鍋塗層，若用力過度或使用硬質物品洗米，極易刮花內鍋，讓塗層剝落。一旦塗層受損，米飯不僅容易黏鍋，煮出來的口感也會大受影響，嚴重時甚至會出現金屬味。但其實，能不能在內鍋洗米也不是絕對，需要看使用的電飯煲型號，如象印的說明書內就是使用內鍋洗米。

日本電飯煲品牌象印提醒，使用電飯煲時有 11 大禁忌必須注意：



1）用攪拌器洗米

2）將金屬製的篩網放入後洗米

3）為了去掉黏住的米粒，用飯匙敲打內鍋

4）將碗盤放在內鍋裡浸泡

5）用鬃刷清潔鍋子

6）用海綿菜瓜布較粗的一面清潔鍋子

7）使用研磨粉清潔鍋子

8）將鍋子倒掛在烘乾機、碗盤瀝乾架上

9）將鍋子倒扣後放在水槽、桌上滑動

10）洗米時米中混入異物

11）製作醋飯等料理時，直接在內鍋裡加醋後攪拌

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正確清潔步驟

只要避開上述行為，再搭配正確的清潔步驟，內鍋的使用壽命就能大大延長。日本品牌建議，先輕刷洗內鍋表面，去除頑垢後，再以中性清潔劑沾濕海綿擦拭，最後用清水沖洗乾淨即可。若米飯卡在邊緣很難清理，也不要用太大力氣刷洗，可先用熱水浸泡10分鐘，再輕輕清除米飯殘渣。

資料來源：PTT﹑象印