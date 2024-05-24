冷氣機自體防霉｜6月就到，差不多是時候每日都要開冷氣機，但長時間停機，冷氣機重新開機多數都會噴出一陣霉味。不少新款冷氣都設有「自體防霉」功能，但網上不少人都表示這功能效果差，用了幾次冷氣還是有霉味，一位專家在YouTube指片教路，原來大家都做了漏一個重要步驟。



「自體防霉」功能要開窗進行

YouTube頻道「空調小教室」冷氣專家老柯出片講解「自體防霉」功能的原理，原來是要冷氣機在停機後，轉為送風模式再吹一回兒才關機，從而吹乾機、避免發霉。不少人抱怨冷氣自體防霉功能有開沒有用，老柯解釋，原來要達到自體防霉效果，必須要將門窗打開，增加室內空氣流通，否則冷氣吹出「霉風」後，馬上又吸回去。沒有做開窗門這一步驟，效果真的會差很多。

空調小教室 @lo_ke_air 影片截圖

唔開窗都得，但你部機要有暖風功能

如果你的冷氣機沒有防霉效果，專家話其實關冷氣前轉為fan mode，開窗門吹它1、2小時效果相同。如果你冷氣有製暖功能，就可以不必開窗也能防霉：開一、兩小時暖氣一樣可以吹乾機身內部，但耗電量比送風大，如果想慳電、還是開窗吧。

來源：YouTube頻道「空調小教室」

👇👇冷氣師傅教洗冷氣機隔塵網【點圖放大看】👇👇

另外，正式進入長期開冷氣機的季節前，不妨先來一次清潔，事關冷氣機久未開動，內部溫度上升，就會形成適合黴菌的環境。為避免黴菌隨冷氣再次開啟飄散在家中，引發過敏性鼻炎、真菌性角膜炎，甚至其他呼吸疾病問題，在開機前最好清潔冷氣濾網，去除濾網上的粉塵、病菌。

+ 8

1.拔除電源｜記得先拔除電源，避免清潔時觸電，或水氣令冷氣機損壞的問題。

2.清潔冷氣機表面｜抹布擦拭乾淨外殼及出風口葉片上的灰塵。

3.拆下冷氣檔風板與機殼｜如果你的冷氣機可以拆開面蓋，就拆下來以抹布擦拭乾淨外殼。

4.清潔金屬片｜拆掉冷氣機殼後，就能看到機內的金屬片。可以先用吸塵機或牙刷掃走金屬片上的灰塵，之後再用藍威寶，裝入噴壺中噴入機內金屬片，讓灰塵隨水喉流走。

5.清洗隔塵網｜把隔塵網拆出來後，可以直接用花灑、清水噴洗隔塵網。而花灑應在隔塵網比較乾淨的那一邊沖走塵垢。

6.清洗冷氣外殼｜拆下來的冷氣機外殼，可以直接用手沖洗，也可也可搭配中性清潔劑清洗，用乾毛巾擦拭後，等待自然風乾即可。

7.開啟送風模式｜在清潔過後不要馬上再開，先開1～2小時送風，排除機內積蓄的濕氣，防菌除味，更延長冷氣機使用壽命。

開冷氣的3大事前準備 提前通電必做 點樣清理先唔會造成損害？

+ 16

變頻冷氣慳電貼士｜網民研究電錶洞悉開機4秘訣 整月沒關電費即慳