旗艦手機vivo X100 Ultra全面評測　影相效能強悍　打機也能勝任

思考一下，當問到「旗艦手機什麼最強」時，你會想到什麼？相信在價格之外，不少人的答案一定會是「影像」。可以說這是一個和智能手機一起誕生的需求了，人們想更好地記錄生活，廠商也需要一個好賣點，一拍即合下，影像就成了內卷的第一陣地。更大的傳感器、更多的算法......彷彿一場無限戰爭。



在X100系列發布後，就一直有傳言說vivo會發布一款「超大杯」旗艦，而代號「滅霸」的它也將擁有超越友商旗艦的影像能力。今天，X100 Ultra，它終於來了。這台「滅霸」能像故事裏那樣，「終結」影像競賽嗎？一起來看看吧。

1、影像：強悍無需多言

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作為影像「滅霸」，vivo X100 Ultra在影像能力上無疑是vivo藍圖影像的集大成者。藍圖影像，代表了vivo影像在關鍵場景的認知與積累，是vivo自研傳感器技術、自研算法、自研影像晶片等影像技術的集合。而專屬於X系列的藍圖影像，全面融合了「vivo自研」與「蔡司共研」的技術成果，代表了雙方對技術和體驗的最高標準。

具體到vivo X100 Ultra的硬件上，一英寸的LYT900傳感器充當主攝還不夠，vivo硬是又為其配上了F1.75的超大光圈以及自家的精度躍遷技術，還擁有超大的硬件防抖角度，進一步抑制手抖；更加強悍的則是這次的長焦鏡頭，1/1.4英寸的超大傳感器搭配兩億高像素，兼顧感光能力與解析力，望遠更強悍。

而在鏡組部分，vivo X100 Ultra也獲得了ALC亞波長仿生結構鍍膜、雙低反AR/ SWC超低反光鍍膜、IRCF色素旋塗工藝以及超低色散高透玻璃鏡片+AOA工藝等一系列鍍膜與加工工藝的支持。

在攝像頭背後，全新的V3+自研晶片提供算力支持。其採用AI-ISP架構，以AI加速器為ISP晶片賦能，在低延時、高能效的基礎上引入AI實時處理運算架構，以分佈式網狀計算結構增強訊息處理能力，實現發散式訊息處理及存儲，使處理與存儲的效率大大提高，從而讓vivo X100 Ultra實現4K電影人像、長焦舞台等新功能。

除了硬件上的更新，在軟件層面上，vivo這次推出了全新的人文街拍相機，全新編排的UI界面能兼顧便利與實用。用戶可以快速調整快門參數，拍下關鍵瞬間，結合質感色彩、黑白色彩，以及鮮明與自然色彩，快速切換多種選擇，助力當下的情緒表達。同時，推出許多可玩性高的功能，例如可選快門UI樣式，快門簽名，以及人文水印，滿足更多用戶的需求。

OK，說完了vivo為X100 Ultra堆的料，下面我們來通過樣張看看它的實際拍攝表現吧。

首先是這次X100 Ultra全新加入的人文街拍模式。可以看到，這些樣張採用最經典的黑白效果，將畫面中的灰階變化盡數捕捉，傳遞出豐富的畫面層次感，讓每一張照片都有自己的故事。在鎖屏熄屏狀態下，我們只需雙擊系統音量下鍵，就能快速啟動人文街拍相機，不錯過任何一個精彩瞬間。

在普通的日間樣張中，vivo X100 Ultra的表現自然沒什麼問題，在保證色彩真實自然的前提下，寬容度也足夠出色，這無疑要歸功於AI感知引擎2.0中的智能AWB與智能白加黑減算法。

而在夜景樣張中，除了合理的高光壓制以及足夠多的暗部細節外，得益於蔡司T*鍍膜的加持，樣張的眩光控制十分出色，整體觀感十分乾淨。

人像方面，vivo X100 Ultra的表現依然穩定。可以看到在室外自然光線環境下，vivo X100 Ultra的直出人像效果確實不錯，畫質細膩、人物面部的五官也很立體，皮膚白皙自然，整體質感也很有優勢。另外從vivo X100 Ultra的人像表現上來看，其背景虛化效果可以使人物和背景分離，從而突出被攝人物的主體。而從效果上看，甚至已經有些專業光學鏡頭的虛化效果了。

而得益於兩億像素長焦鏡頭的超強解析力，vivo X100 Ultra將經久不衰的經典黑白攝影應用到人像肖像拍攝上。從實際樣張來看，vivo X100 Ultra的人臉曝光控制精確，高光處不過曝，暗部不死黑，反差適中。無限豐富的灰階層次，突出黑白灰的影調，營造氛圍感，打造光影感。

除去基礎的風光與人像外，vivo X100 Ultra也帶來了不少壓榨硬件實力的新功能，比如說拍攝太陽。在vivo X100 Ultra之前，如果你想拿手機記錄落日這樣的場景，你基本上只能收穫一塊超大的過曝區域，以及一塊稍小一些的鬼影。而在vivo X100 Ultra上，得益於蔡司APO超級長焦、蔡司T*鍍膜以及vivo原像引擎算法，手機可以完美呈現天空、雲彩、地景濃郁鮮明的色彩影調風格，令人印象深刻。

在強悍的硬件基礎與vivo影像算法矩陣的結合下，vivo X100 Ultra不僅能為用戶提供覆蓋全焦段、全場景的出色影像能力，也保留了手機攝影的特色——簡單方便，相信在vivo X100 Ultra的幫助下，即使是普通用戶也能感受到手機攝影的魅力。

2、性能：第三代驍龍8領銜，打遊戲照樣行

身為超大杯旗艦的vivo X100 Ultra在性能方面自然也不會落後，其搭載了第三代驍龍8處理器，配合LPDDR5X+UFS4.0的內存、存儲配置，組成了全新的性能鐵三角組合。那麼在這些硬核配置下，vivo X100 Ultra的性能表現如何呢？我們也對我們手中的這台vivo X100 Ultra進行了跑分測試：

從跑分結果來看，vivo X100 Ultra安兔兔跑分可以達到216萬，其中GPU方面進步明顯，跑分成績為88萬，這意味着vivo X100 Ultra可以輕鬆駕馭各種大型手遊。在3D Mark Wild Life Extreme的測試中，vivo X100 Ultra總體分數4869，相較於上一代產品也有明顯進步。

良好的性能體驗也並不是只停留於硬件參數以及跑分上，為了更好地了解vivo X100 Ultra上這些硬件的性能表現，我們使用比較熱門的《原神》、《崩壞：星穹鐵道》兩款遊戲，來測試vivo X100 Ultra的實際性能表現。

在《原神》開啟高畫質+60幀的情況下，vivo X100 Ultra在半小時的遊戲過程中，平均幀率達到60.1幀，整體表現相當穩定。

在《崩壞：星穹鐵道》開啟高畫質+60幀的情況下，vivo X100 Ultra在15分鐘的遊戲過程中，平均幀率達到59幀，整體表現同樣穩定。

3、續航：5500mAh大電池，讓你用更久

最後我們來聊聊vivo X100 Ultra的續航表現。對於手機用戶來說，續航表現格外重要，畢竟誰也不想整天被充電器束縛住。那麼，擁有一塊5500mAh電池的vivo X100 Ultra的續航表現如何呢？我們進行了5小時的重度續航測試，旨在模擬用戶在重度使用情況下手機的續航表現，結果如下：

vivo X100 Ultra電量測試。（中關村在線提供）

得益於5500mAh的大電池，vivo X100 Ultra的續航表現在影像旗艦中還是十分出彩的。在經歷5小時的重度續航測試後，vivo X100 Ultra剩餘電量65%，對於普通用戶來說基本可以不用考慮續航焦慮的問題。

聊完了續航自然就需要看看充電，此次的vivo X100 Ultra依舊採用了雙電芯的設計，在保證安全性的情況下，將獲得更快、更持久的快充體驗。我們也對vivo X100 Ultra的80W有線快充進行了測試，結果如下：

vivo X100 Ultra電量測試。（中關村在線提供）

從0—100%共計耗時47分鐘，10分鐘即可充入31%的電量，對於快速補電來說足夠令人滿意。在有線充電外，其也支持50W的無線快充，對於像我這樣習慣了無線充電的方便的人也能提供足夠快速的回血能力。

總體來看就續航能力方面，vivo X100 Ultra 在旗艦機行列，絕對算得上是第一梯隊的水準；同時在快充方面，80W快充也是能夠滿足用戶「快速回血」的需求的。

4、外觀：極致鈦色，盡顯高端質感

外觀方面，vivo X100 Ultra依然延續了本代產品的家族化設計。首先來看看配色，這次vivo X100 Ultra提供了白月光、深空灰和鈦色三種選擇。以我們手中拿到的這台鈦色為例，邊框細細的金屬拉絲搭配金屬原色的玻璃後蓋，低調大氣沉穩內斂，頗具旗艦質感。另外那些不喜歡素皮後蓋的朋友可以放心，vivo X100 Ultra的三款配色均使用了玻璃後蓋，手感相當不錯。

接下來看看整機最矚目的鏡頭模組部分，此次的vivo X100 Ultra的鏡頭模組依舊沿用了日環雲階設計，以日月星辰為設計靈感，讓日環造型的裝飾條懷抱鏡頭模組，形成了獨特的呼應效果，十分精緻。裝飾環採用應用於特殊醫療器械的奧氏體不鏽鋼材質，全方位保護鏡片，降低磨花掉漆風險，同時耐磨耐高温耐腐蝕，進一步提升手機耐用性。

來到機身正面屏幕方面，此次的vivo X100 Ultra採用了一塊6.78英寸的2K OLED屏幕，採用三星E7發光材料，屏幕峰值亮度至高可達到3000nit，同時支持LTPO、高頻PWM調光等技術。針對慢慢普及的HDR內容，vivo獨家的「入戲」雙引擎可以將SDR提升至近HDR水平，將大大提升HDR的觀影效果。

好看之外，vivo X100 Ultra的耐用性同樣出色，其同時支持IP68與IP69認證，無論是浸泡還是沖洗都沒有問題。而搭載的超聲波指紋識別，無論是濕手還是油手的場景，都能輕鬆識別，一鍵解鎖。

作為用戶每天都需要「捧着」的一款設備，好的設計在很大程度上是能夠給用戶的情緒帶來積極的引導作用的。總的來說，vivo X100 Ultra的設計是對X系列的一種很好的傳承，日環雲階設計也隱喻了vivo此次在影像賽道上的決心。

5、寫在最後

總體來看，vivo X100 Ultra確實做到了我心中超大杯旗艦該有的樣子，配置全面、體驗出色、同時還擁有一處足夠突出的主要能力。2K E7超感屏、IP68級防水防塵、紅外遙控、獨特的外觀設計，讓你在日常使用的哪一方面都沒有缺憾；影像能力上更是vivo眾多黑科技的集大成者，在消費者和友商面前狠狠地秀了把肌肉。

對於這樣一款炫技之作，也許它並非大眾的最愛，但重要性卻並不亞於更加親民的「小杯」。一方面，作為vivo「藍科技」的集大成者，其所能提供的，就是未來X系列發展的起點；另一方面，在超大杯旗艦上亮相的這些技術，也會陸續下放，提升中端甚至是入門級產品的使用體驗。而對於現在就希望體驗頂尖手機影像的你來說，vivo X100 Ultra就是你現在乃至於2024年的優秀選擇。

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