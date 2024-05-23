抽濕機效能強化4式．對抗95%相對濕度｜根據天文台未來九日天氣預報，連續九天香港都受驟雨影響，相對濕度最高達 95%，想乾衣﹑減低空間的濕度，就不得不使用抽濕機。可是，怎樣使用抽濕機才能發揮出最大效率呢？台灣一專家就分享開抽濕機必學 4 招。



由於濕度過高的話，會成為黴菌、塵螨滋生的溫床，有機會導致氣喘、異味性皮膚炎的過敏症狀。台灣小兒科醫師傑登就在 Facebook 專頁分享，最大效率使用抽濕機的方法，避免室內充滿黴菌、塵螨。

1）抽濕機最佳放置位置

抽濕機的放置位置直接影響除濕效果。建議將抽濕機放在房間的中央位置，讓空氣流通更為暢通，濕氣較易被吸附。此外，建議也打開衣櫥、鞋櫃等密閉空間的門板，讓濕氣能夠流通出來，被抽濕機吸收。這樣一來，濕氣就不會困在家具或角落內，令室內的濕度保持一致。

2）關閉室外進風口

梅雨季節，戶外濕度極高。如果保持門窗開啟，室外的濕熱空氣會不斷湧入室內，增加抽濕機的負擔。因此，在使用抽濕機期間，應把門窗關閉，避免外來的潮濕空氣進入，讓抽濕機能專注於降低室內濕氣。

3）保持抽濕機出風口暢通

大多數抽濕機的設計，都有出風口用來排出乾燥的空氣。如果這些出風口被堵住，不僅影響空氣流通，甚至可能會導致機器過熱。所以在使用時，務必確保出風口四周沒有家具或物品阻擋，讓乾燥空氣能夠順利排出。此外，也不要將衣物直接覆蓋在出風口上方，以免造成短路或起火風險。

消委會抽濕機評測

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4）搭配電風扇增加空氣流動

儘管抽濕機內建風扇，但大多數效果不盡理想。可以額外使用電風扇，將乾燥空氣吹送到角落，提升空氣流動性。建議將電風扇對準抽濕機出風口，形成空氣循環，讓濕氣更容易被抽走，整體抽濕效率將大幅提升。

掌握以上 4 個要訣，便能充分發揮抽濕機的抽濕功能。不過，值得注意的是，雖然抽濕對於改善空氣品質很重要，但濕度過低也會帶來不適。一般而言，室內濕度保持在 50% ～60% 之間是最佳範圍。濕度低於 50%，空氣會過於乾燥，可能導致上呼吸道過敏、鼻腔乾燥出血等症狀。

資料來源：Facebook@傑足先登 傑登醫師