更新iOS 17.5後突然恢復已刪除多年舊照片 Apple有這樣回應
撰文：中關村在線
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蘋果近日推送了iOS 17.5正式版更新，本次更新除了新增「彩虹光輝」壁紙外，還為歐盟用戶開放了網頁側載、新增了「維修模式」等。
然而，部分用戶在更新後發現自己的已刪除多年的照片再次出現。對此，蘋果客服技術顧問表示已經收到相關問題的反饋，並正在進一步調查具體原因。
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據媒體報道，蘋果客服技術顧問處今日回應稱：「我們確實收到了一些用戶反饋的相關問題。」他還表示，「不必擔心自己的數據隱私安全」，因為即使上傳到iCloud的照片，蘋果也無法查看。他解釋說，這些問題可能是由於本地設備和iCloud照片之間的同步出現了問題所致。
根據蘋果照片應用規則，在「最近刪除」相冊中保存30天內的照片和視頻將會永久刪除。如果用戶想要立即刪除這些照片，則需要在「最近刪除」相冊中再次進行刪除操作即可實現永久性刪除。
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